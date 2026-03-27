ФСБ заподозрила в новых махинациях экс-главу управления капитального строительства Самарской области

Сотрудники УФСБ по Самарской области пресекли противоправную деятельность экс-руководителя одного из государственных казенных учреждений Самарской области. По данным ведомства, бывший чиновник превысил полномочия в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

По материалам ФСБ в УМВД Самары возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Подозреваемому грозит реальное лишение свободы.

"Установлено, что указанный руководитель, являвшийся до сентября 2024 г. директором ГКУ, будучи осведомленным о технической неготовности объекта строительства и невозможности монтажа и проведения пуско-наладочных работ закупленного оборудования и мебели, осуществил оплату в адрес подрядных организаций фактически невыполненных работ. В результате указанных действий ущерб бюджету Самарской области составил более 2,2 млн рублей", — рассказали в пресс-службе УФСБ.

По данным источника Волга Ньюс, под подозрением оказался Евгений Тихонов. Он был главой УКС до 24 сентября 2024 года. Его сменил на посту Евгений Канчер.

Также по данным источников, речь в обвинении идет про самарскую детскую неврологическую больницу. В связи с этим в УКС недавно проводили оперативные мероприятия.

Это уже не первое обвинение Тихонова. Ранее в центре уголовного дела оказалось строительство футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. чиновники подписали акты приемки работ, хотя работы были выполнены не все.

Контролирующие органы, выявили нарушения, допущенные при строительстве. Уточнялось, что строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию на объекте были выполнены не в полном объеме и с дефектами. Но генподрядчик "Волжский град" выплатил субподрядчику — ООО "Стрежень" — 72 млн рублей.

Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук в беседе с Волга Ньюс рассказывал, что вопросы к качеству огнезащиты возникли в декабре 2023 г. при сдаче объекта испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), как раз в то время был арестован начальник областного управления МЧС Олег Бойко.

Тихонова и ведущего инженера Оксану Сидоренко-Печникову признали виновными и оштрафовали на 50 тыс. руб. каждого.