В Тольятти после школьного конфликта с госпитализацией ученика возбудили уголовное дело

Следователи СК России по информации из соцмедиа возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении учащегося школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Ранее в СМИ была опубликована информация о школьнике из Тольятти, который в ходе конфликта в столовой избил другого ученика. В итоге пострадавшего госпитализировали. Сообщается, что ранее подросток уже совершал аналогичные противоправные действия в отношении других школьников.

"По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации", - отмечается в сообщении.