Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики

В пятницу, 27 марта, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при правительственной комиссии по промышленности.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на повестке: оно посвящено важнейшему направлению развития промышленности, объединяющему широкий спектр отраслей экономики и самые современные производственные решения, — биоэкономике.

"В центре нашего внимания — формирование стратегической системы развития биоэкономики, реализация национального проекта, инвестиционных проектов и устранение барьеров развития, — подчеркнул он. — Такой подход соответствует поручениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также задачам национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Губернатор напомнил, что комиссия создана для повышения взаимодействия между регионами, которые на местах понимают актуальные проблемы отрасли и располагают конкретными решениями.

Со вступительными словами к участникам заседания обратились министр промышленности и торговли РФ, председатель подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при правительственной комиссии по промышленности Антон Алиханов, начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета РФ Владимир Симоненко.

Глава Минпромторга России рассказал об исходных позициях РФ в новой отрасли экономики. "Хорошие позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", — сообщил Антон Алиханов.

В обсуждении вопросов также принял участие председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России", заместитель председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Владимир Гутенев.

В ходе заседания участники рассмотрели концептуальные подходы к разработке Стратегии развития биоэкономики РФ и реализации нового нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

"Есть поручение президента о формировании стратегии развития биоэкономики на долгосрочные периоды — до 2035 и 2050 годов, — отметил Вячеслав Федорищев. — Такие стратегические документы, если не будут выверены с точки зрения конкретных предприятий, работающих в отрасли, знающих практики лучших регионов, дружественных нам стран, то не станут комплексными".

Как подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", речь также идет о формировании единого контура управления биоэкономикой и синхронизации работы с мероприятиями национального проекта. В этом принимают участие несколько федеральных министерств и ведомств. В числе ключевых заказчиков новых биотехнологий Вячеслав Федорищев назвал Министерство сельского хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство здравоохранения. Поэтому принципиально важно обеспечить согласованность их действий, а также наладить координацию с институтами развития, наукой, бизнесом и субъектами РФ.

"Сегодня мы собрали выдающихся экспертов в этих направлениях. Вопросов очень много: как перейти от конкретных проектов к формированию длинных цепочек, которые бы показывали реальную стоимость, как становиться лидерами не только в традиционных для нас направлениях, но и в тех, где доминируют наши конкуренты в других государствах", — сказал Вячеслав Федорищев.

По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, дальнейшее развитие научно-технологического блока нацпроекта ведомство будет реализовывать при деятельном участии "Курчатовского института". "Под его патронажем создан специализированный центр, который объединяет действия ведущих научных организаций. У них достаточно существенное различие. Отдельные центры заняты работой технологических регламентов, чтобы акцентировать их внимание на техническом регулировании", — сообщил министр.

Отдельный вопрос, по словам председателя комиссии Госсовета, — совершенствование нормативно-правовой базы. "Какие необходимы уточнения в законы, нормативные акты правительства России, чтобы обеспечить не только предпринимателям и промышленникам, но еще и научным коллективам все возможности для создания новых продуктов", — пояснил он.

По первому вопросу свои доклады представили заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Скворцов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Вторая часть совместного заседания была посвящена вопросам реализации инвестпроектов в сфере биоэкономики, выработке практических решений для устранения ключевых барьеров развития отрасли.

Было отмечено, что ряд перспективных проектов уже поддержан — это производство органических кислот, глубокая переработка пшеницы для выпуска витаминов и аминокислот и сопутствующих продуктов, глубокая переработка гороха с получением амилозы, производство биоакриламида и другой продукции. В их числе и организация комплекса по производству ксантановой камеди в Самарской области — регионе, обладающем сформированной индустриальной базой, обеспечивающей высокий потенциал развития биотехнологий как одного из ключевых направлений новой экономики.

"Самарская область всегда была, есть и будет индустриальным регионом. По многим направлениям, отраслям мы являемся передовым субъектом. Вместе с тем активно развивается биоэкономика, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — В нашем случае она изначально развивается от химической промышленности. Когда в регионе есть большая сырьевая база, появляется возможность проектировать и создавать. В частности, мы сейчас выходим на окончательные параметры проектной документации предприятия по производству ксантановой камеди — вещества, которое сейчас не производится в Российской Федерации".

Отдельное внимание на заседании было уделено формированию пакета решений, направленных на создание полноценной инфраструктуры развития биоэкономики. В первую очередь речь шла о научно-технологическом ядре отрасли: биоресурсных центрах, биобанках, центрах трансфера и масштабирования технологий, а также о формировании сети региональных биокластеров. Как отметил Вячеслав Федорищев, биоэкономика должна опираться на сильные стороны конкретных регионов — их промышленную специализацию, научную базу, сырьевые возможности и кадровый потенциал.

Участники также обсудили предложения по ускоренному импортозамещению средств производства. В частности, были поддержаны подходы, связанные с развитием отечественного оборудования, компонентов, биотехнологических решений, а также с расширением мер поддержки инвестиционных проектов и стимулирования внутреннего спроса на российскую продукцию.

Подводя итоги заседания, Вячеслав Федорищев отметил, что биоэкономика становится одним из ключевых направлений обеспечения технологического лидерства России. Ее развитие, как подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", требует скоординированной работы всех уровней: федерального центра, регионов, научных организаций, институтов развития и бизнеса.