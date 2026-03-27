Жители Самарской области получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассчитал для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани корректировку платы за отопление по итогам 2025 года.

Она проводится ежегодно в соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах" для многоэтажек, оснащённых прибором учёта тепла.

Жители региона увидят сумму корректировки отдельной строкой в квитанциях на оплату отопления за март, которая придёт в апреле. По её итогам возврат средств за тепло получат жители более 2200 домов.

"На размер годовой корректировки большое влияние оказывает не только температура на улице, но и то, как управляющие организации обслуживают здание. Неотрегулированная внутридомовая система отопления, отсутствие теплоизоляции и самовольное снятие сужающих устройств приводит к бесконтрольному потреблению тепла и, как следствие, к росту начислений", — пояснила директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.

При этом в домах, в которых прибор учёта не установлен или не отработал в 2025 году ни одного полного месяца, плата за отопление производится по установленному Правительством области нормативу, и годовая корректировка не проводится.

Если же по итогам корректировки была начислена дополнительная сумма больше 25% ежемесячного платежа, то клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут оформить беспроцентную рассрочку. Сделать это можно дистанционно, на сайте samara.esplus.ru.

