Жители Самарской области получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассчитал для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани корректировку платы за отопление по итогам 2025 года.

Она проводится ежегодно в соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах" для многоэтажек, оснащённых прибором учёта тепла.

Жители региона увидят сумму корректировки отдельной строкой в квитанциях на оплату отопления за март, которая придёт в апреле. По её итогам возврат средств за тепло получат жители более 2200 домов.

"На размер годовой корректировки большое влияние оказывает не только температура на улице, но и то, как управляющие организации обслуживают здание. Неотрегулированная внутридомовая система отопления, отсутствие теплоизоляции и самовольное снятие сужающих устройств приводит к бесконтрольному потреблению тепла и, как следствие, к росту начислений", — пояснила директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.

При этом в домах, в которых прибор учёта не установлен или не отработал в 2025 году ни одного полного месяца, плата за отопление производится по установленному Правительством области нормативу, и годовая корректировка не проводится.

Если же по итогам корректировки была начислена дополнительная сумма больше 25% ежемесячного платежа, то клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут оформить беспроцентную рассрочку. Сделать это можно дистанционно, на сайте samara.esplus.ru.

Задать вопрос о начислении платы за отопление и горячую воду можно по телефону контакт-центра 8-800-700-10-32 (звонок по РФ бесплатный), в офисах продаж и обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс", а также на сайте компании samara.esplus.ru в личном кабинете или в разделе "Обратная связь".

Ежегодная корректировка проводится в регионах, в которых расчёт за отопление в течение года осуществляется равномерными платежами. При этом необходимо, чтобы в доме был установлен общедомовый прибор учёта тепла, фиксирующий фактическое потребление. В течение года он регистрирует потребление домом тепла, которое ежемесячно отражается в квитанциях.

Когда по итогам года проводится корректировка, поступившая по показаниям счётчика плата за тепло сравнивается с суммой, которую внесли жители. Если оказывается, что жители переплатили за отопление, то проводится отрицательная корректировка (возврат), а если наоборот — то положительная (доначисление). Это индивидуальная ситуация и зависит от расходов тепла конкретным зданием и эффективности энергосберегающих мероприятий, которые проводит управляющая организация.

По итогам корректировки все изменения в ту или иную сторону отражаются для жителей отдельной строкой в квитанции за март, которая приходит в апреле.

