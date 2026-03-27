Стало известно, почему попал в больницу экс-глава правительства Самарской области

Бывший вице-губернатор и председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов перед заседанием суда по его делу 27 марта попал в больницу. Кудряшова считают главой "Правительственной ОПГ".

Как рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Андрей Карномазов, бывший глава правительства проходит плановое обследование. По словам юриста, это не было экстренной госпитализацией, но Кудряшов чувствует себя не очень хорошо. Также согласно позиции защиты, экс-глава правительства содержится не в лучших условиях: с обвиняемыми в тяжких преступлениях, в холодной камере. Кроме того, ему почему-то не доставляют выписанные газеты.

Кудряшов себя виновным не признает. Согласно позиции стороны защиты, решение о строительстве станции метро "Театральная" было принято много лет назад, а стоимость строительства не завышалась Кудряшовым. Следующее заседание по делу должно состояться 2 апреля.

Напомним, перед судом предстала группа из бывших сотрудников правительства Самарской области. По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. На первое заседание суда пришла его вдова — Светлана Прямилова. Она рассказала журналистам, что намерена добиваться прекращения дела в отношении ее мужа, потому что считает, что он не совершал вменяемых ему преступлений.

Также гособвинитель озвучил версию следствия. Силовики считают, что организатором "Правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору Управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову.

По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица".