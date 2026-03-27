Главам Кинеля и 12 сельских поселений вынесены предостережения прокуратуры из‑за подготовки к паводку

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области провела проверку готовности администраций к паводковому периоду, в том числе из‑за риска подтопления ряда населенных пунктов талыми водами.

По данным ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", весной 2026 г. под угрозой подтопления находятся: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково, Чубовка, Кинель.

В ходе проверки прокуратура оценивала, насколько городская администрация и администрации сельских поселений соблюдают требования законодательства по защите жизни и здоровья граждан в преддверии паводка.

По итогам проверки главам 12 сельских поселений и главе Кинеля объявлены предостережения о недопустимости нарушений при наступлении паводкового периода.