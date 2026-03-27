В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах

В текущем году в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья" будет дополнительно заменено 242 лифтовых кабины в многоквартирных домах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Волжского района.

Ранее был заключен контракт на текущий год с целью замены 604 лифтовых кабин со сроком службы более 25 лет. Работы по их обновлению уже начались.

Также планируется замена 81 лифта, признанного непригодным для эксплуатации, в домах, формирующих фонд капремонта на специальных счетах.

Еще 17 кабин будут заменены в рамках региональной программы капитального ремонта.

Напомним, что формирование адресного перечня МКД по замене лифтового оборудования осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области на основании информации предоставленной от администраций муниципалитетов.

