В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах

В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В текущем году в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья" будет дополнительно заменено 242 лифтовых кабины в многоквартирных домах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Волжского района.

Фото: Александра Белова

Ранее был заключен контракт на текущий год с целью замены 604 лифтовых кабин со сроком службы более 25 лет. Работы по их обновлению уже начались.

Также планируется замена 81 лифта, признанного непригодным для эксплуатации, в домах, формирующих фонд капремонта на специальных счетах.

Еще 17 кабин будут заменены в рамках региональной программы капитального ремонта.

Напомним, что формирование адресного перечня МКД по замене лифтового оборудования осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области на основании информации предоставленной от администраций муниципалитетов.

Ознакомиться с адресным перечнем можно на официальном сайте Фонда по ссылке.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

