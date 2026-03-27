В ПГУТИ прошел форум "Кадры для цифровой экономики — 2026"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В ПГУТИ состоялся форум "Кадры для цифровой экономики — 2026", объединивший более 2 тыс. участников и порядка 40 компаний-партнеров, активно участвующих в подготовке и трудоустройстве студентов. Мероприятие стало значимой площадкой для взаимодействия университета, представителей бизнеса и будущих специалистов в сфере цифровых технологий.

Фото: предоставлено ПГУТИ

В рамках форума прошел ряд ключевых событий.

Ректору ПГУТИ Вадиму Ружникову была вручена Почетная грамота министерства науки и высшего образования РФ. Награду вручил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Также состоялась торжественная церемония памятного гашения почтового конверта, посвященного 70-летию университета, и открытие центра компетенций по беспилотным летательным аппаратам.

Форум открыли ректор ПГУТИ Вадим Ружников, врио заместителя председателя правительства Самарской области — министр цифрового развития и связи Павел Гокин и врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. В рамках церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве университета с индустриальными партнерами.

Особое внимание на форуме было уделено практической подготовке студентов. Для них прошла ярмарка вакансий с участием ведущих компаний. Участники получили возможность напрямую пообщаться с работодателями, презентовать себя и узнать о карьерных возможностях в отрасли.

Значимым элементом программы стала дискуссионная площадка "Особенности подготовки кадров по информационной безопасности: ожидания работодателей и возможности вузов", где состоялось содержательное обсуждение между представителями ведущих ИТ-компаний, разработчиками средств защиты информации, руководством ПГУТИ и представителями вузов Самары. Участники обсудили актуальные требования рынка и пути совершенствования образовательных программ в сфере информационной безопасности.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников отметил, что форум вырос из традиционной ярмарки вакансий и сегодня представляет собой полноценную площадку для профессионального диалога, где обсуждаются подходы к подготовке современных специалистов. По его словам, каждый участник может найти здесь не просто потенциального работодателя, а свое будущее. Он также подчеркнул, что университет ежегодно расширяет круг индустриальных партнеров и активно взаимодействует с ними при разработке образовательных программ, что позволяет готовить востребованных специалистов.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области — министр цифрового развития и связи Павел Гокин, в свою очередь, отметил, что все направления, представленные в программе форума, включая искусственный интеллект, беспилотные технологии и информационную безопасность, находятся на передовой современной повестки. Он подчеркнул важность подобных мероприятий, позволяющих студентам напрямую взаимодействовать с работодателями, лучше понимать требования рынка и выстраивать профессиональную траекторию уже на этапе обучения.

Форум "Кадры для цифровой экономики — 2026" в очередной раз подтвердил свою значимость как эффективной платформы для формирования кадрового потенциала цифровой экономики и укрепления сотрудничества между системой образования и индустрией.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

