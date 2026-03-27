Алена Куликова: "Прокуратура контролирует ситуацию в сфере газификации"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Алена Куликова рассказала о роли надзорного ведомства при реализации программы газификации и догазификации на территории региона.

Фото: Прокуратура Самарской области

— Что такое газификация и догазификация? Как она происходит?

— Газификация — это, говоря простыми словами, процесс подключения населенных пунктов к газоснабжению, догазификация — подключение домовладений к газораспределительным сетям бесплатно в газифицированных населенных пунктах.

Процесс газификации и догазификации осуществляется в соответствии с утвержденной региональным органом исполнительной власти программой на тот или иной период. В настоящий момент действует программа на 2022–2031 годы, которая утверждена распоряжением правительства Самарской области от 16.08.2022 № 470-р.

— Для чего нужна эта программа и какие проблемы она позволяет решать?

— Благодаря названной программе повышается уровень газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области, а также создаются технические возможности подключения к сетям газораспределения десятков тысяч домовладений.

— Каков на сегодняшний день общий уровень газификации Самарской области?

— На сегодняшний день уровень газификации населения Самарской области природным газом составляет 96,6%. Это высокий показатель, однако задача по обеспечению газом жителей региона, особенно в рамках догазификации без привлечения средств населения, остается приоритетной.

— Какова роль прокуратуры в процессе реализации данной программы?

— Прокуратура обеспечивает надзор за соблюдением законодательства, прав граждан и эффективностью работы органов государственной власти и газораспределительных организаций. Ее деятельность направлена на предотвращение и устранение нарушений, которые могут препятствовать выполнению программы. Например, прокуратура надзирает за соблюдением сроков реализации программы, исполнением условий договоров технологического присоединения и пр.

— Каковы основные итоги надзорной деятельности прокуратуры в сфере газификации и догазификации за 2025 год и истекший период 2026 года?

— Прокурорами выявлено более 380 нарушений федерального законодательства. В суд направлено 53 исковых заявления, внесено 42 представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц, к административной — 182 лица. Кроме того, в правоохранительные органы направлен 1 материал проверки, по которому возбуждено уголовное дело.

— Какие нарушения допускались со стороны газораспределительной организации?

— Основные нарушения касались срывов сроков технологического присоединения. Только в 2025 году по постановлениям прокуроров в отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации возбуждено 182 дела об административных правонарушениях по ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил подключения к газораспределительным сетям). Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,8 млн рублей.

— Удалось ли добиться реального исправления ситуации благодаря принятым мерам?

— Безусловно. Принятые меры прокурорского реагирования позволили добиться существенной положительной динамики. Нам удалось сократить количество договоров, сроки технологического подключения по которым были нарушены газораспределительной организацией, с 1182 до 34. Работа по снижению этого показателя продолжается.

— Не могли бы привести пример из надзорной практики?

— Например, в конце 2025 года прокуратура Сергиевского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении населению услуг технического обслуживания внутридомового газового оборудования. В результате надзорных мероприятий выявлены факты составления фиктивных актов обследования газового оборудования сотрудником одной из крупнейших газораспределительных организаций Самарской области.

На протяжении нескольких месяцев слесарь ресурсоснабжающей организации в целях выполнения плана работы составил более 70 фиктивных актов обследования газового оборудования, расположенного в квартирах многоквартирных домов. В нарушение норм действующего законодательства работник компании освободил себя от обязанности проверять внутридомовое газовое оборудование в установленном законом порядке, чем подверг угрозе жизни и здоровье жителей. Материалы прокурорской проверки были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Рассмотрев поступивший материал, орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельных документов).

— Какой главный вывод из этой работы?

— Вывод простой: прокуратура держит на постоянном контроле ситуацию в сфере газификации и готова решительно действовать для защиты прав граждан. Мы не только выявляем нарушения, но и стараемся добиваться их реального устранения.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

