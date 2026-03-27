Алена Куликова: "Прокуратура контролирует ситуацию в сфере газификации"

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Алена Куликова рассказала о роли надзорного ведомства при реализации программы газификации и догазификации на территории региона.

— Что такое газификация и догазификация? Как она происходит?

— Газификация — это, говоря простыми словами, процесс подключения населенных пунктов к газоснабжению, догазификация — подключение домовладений к газораспределительным сетям бесплатно в газифицированных населенных пунктах.

Процесс газификации и догазификации осуществляется в соответствии с утвержденной региональным органом исполнительной власти программой на тот или иной период. В настоящий момент действует программа на 2022–2031 годы, которая утверждена распоряжением правительства Самарской области от 16.08.2022 № 470-р.

— Для чего нужна эта программа и какие проблемы она позволяет решать?

— Благодаря названной программе повышается уровень газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области, а также создаются технические возможности подключения к сетям газораспределения десятков тысяч домовладений.

— Каков на сегодняшний день общий уровень газификации Самарской области?

— На сегодняшний день уровень газификации населения Самарской области природным газом составляет 96,6%. Это высокий показатель, однако задача по обеспечению газом жителей региона, особенно в рамках догазификации без привлечения средств населения, остается приоритетной.

— Какова роль прокуратуры в процессе реализации данной программы?

— Прокуратура обеспечивает надзор за соблюдением законодательства, прав граждан и эффективностью работы органов государственной власти и газораспределительных организаций. Ее деятельность направлена на предотвращение и устранение нарушений, которые могут препятствовать выполнению программы. Например, прокуратура надзирает за соблюдением сроков реализации программы, исполнением условий договоров технологического присоединения и пр.

— Каковы основные итоги надзорной деятельности прокуратуры в сфере газификации и догазификации за 2025 год и истекший период 2026 года?

— Прокурорами выявлено более 380 нарушений федерального законодательства. В суд направлено 53 исковых заявления, внесено 42 представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц, к административной — 182 лица. Кроме того, в правоохранительные органы направлен 1 материал проверки, по которому возбуждено уголовное дело.

— Какие нарушения допускались со стороны газораспределительной организации?

— Основные нарушения касались срывов сроков технологического присоединения. Только в 2025 году по постановлениям прокуроров в отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации возбуждено 182 дела об административных правонарушениях по ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил подключения к газораспределительным сетям). Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,8 млн рублей.

— Удалось ли добиться реального исправления ситуации благодаря принятым мерам?

— Безусловно. Принятые меры прокурорского реагирования позволили добиться существенной положительной динамики. Нам удалось сократить количество договоров, сроки технологического подключения по которым были нарушены газораспределительной организацией, с 1182 до 34. Работа по снижению этого показателя продолжается.

— Не могли бы привести пример из надзорной практики?

— Например, в конце 2025 года прокуратура Сергиевского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении населению услуг технического обслуживания внутридомового газового оборудования. В результате надзорных мероприятий выявлены факты составления фиктивных актов обследования газового оборудования сотрудником одной из крупнейших газораспределительных организаций Самарской области.

На протяжении нескольких месяцев слесарь ресурсоснабжающей организации в целях выполнения плана работы составил более 70 фиктивных актов обследования газового оборудования, расположенного в квартирах многоквартирных домов. В нарушение норм действующего законодательства работник компании освободил себя от обязанности проверять внутридомовое газовое оборудование в установленном законом порядке, чем подверг угрозе жизни и здоровье жителей. Материалы прокурорской проверки были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Рассмотрев поступивший материал, орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельных документов).

— Какой главный вывод из этой работы?

— Вывод простой: прокуратура держит на постоянном контроле ситуацию в сфере газификации и готова решительно действовать для защиты прав граждан. Мы не только выявляем нарушения, но и стараемся добиваться их реального устранения.