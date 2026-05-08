Иван Носков: "Бессмертный полк" - это не только шествие, он живет в сердцах людей"

Жители Самары в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присоединяются к всероссийской акции "Бессмертный полк" в дополнительных форматах. В школах и детских садах дети вместе с учителями и воспитателями организуют "Стены памяти" и размещают на них портреты своих героев. Также в ряде учреждений провели мини-шествия "Бессмертного полка" с участием учеников и педагогов.
"В этом году "Бессмертный полк" не пройдет по площади им. Куйбышева и улицам Самары, но от этого никак не зависит наша память о героях Великой Отечественной войны и о тех, кто ковал Победу в тылу. "Бессмертный полк" - это не только шествие. Он живет в сердцах людей, на страницах семейных альбомов, в рассказах, которые передаются детям и внукам. Он - в онлайн‑акциях, в школьных проектах, в фотографиях родных на окнах домов. Благодарю всех, кто участвует в памятных акциях, привлекает к ним детей и готовится встретить праздник Великой Победы", - сказал глава города Самары Иван Носков.
Также в самарских школах проходят и другие акции, посвященные Дню Победы, - "Вальс Победы", "Письмо солдату", "Голубь мира". Школьники и воспитанники детских садов, учреждений допобразования Самары присоединились к акции "Окна Победы", которую накануне праздника проводит "Движение первых": оформляют окна своих квартир, домов, классов рисунками, картинками, фотографиями, посвященными Победе. Скачать их можно на сайте https://акции.будьвдвижении.рф.
"Мы торжественно отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы, весь май проходит под эгидой этой даты. Два дня подряд у нас были малые парады, мы поздравляли ветеранов, провели "Бессмертный полк". Это важно для наших детей, потому что помогает сохранить память о подвиге, учит уважению к истории и предоставляет возможность прикоснуться к семейной и общенациональной памяти", - сказала директор школы №121 Татьяна Моргунова.
Отметим, что самым масштабным и популярным форматом акции остается "Бессмертный полк онлайн". 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте https://2026.polkrf.ru,, а также на региональных телеканалах Самарской области начнется онлайн-шествие Бессмертного полка.
