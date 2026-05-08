В День Победы в Самаре будет запрещена розничная продажа алкоголя

В субботу, 9 мая в историческом центре Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения вводятся распоряжением правительства Самарской области и будут действовать с 8:00 до 23:00.

Запрет будет действовать в границах следующих улиц:

— ул. Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской),

— ул. Галактионовской (от Красноармейской до Вилоновской),

— ул. Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской),

— ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской),

— ул. Молодогвардейской (от Ленинградской до Маяковского),

— ул. Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской).

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.