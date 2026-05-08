Участники второго потока "Школы героев" получили дипломы

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участники второго потока региональной программы "Школа героев" получили документы об окончании обучения. Напомним, программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

Дипломы о профессиональной переподготовке вручил заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.

"Документ, который вы сегодня получаете, — это подтверждение знаний и навыков, приобретенных вами во время обучения, — отметил Вячеслав Романов. — Уверен, они вам пригодятся. Пример участников первого потока, которые сегодня работают в органах власти и на предприятиях, это доказывает. Желаю вам не останавливаться. Те проекты, которые вы разработали с наставниками, — практические, глубокие, они показывают вашу заинтересованность в жизни региона. Желаю, чтобы на этом пути служению страны вы добились грандиозных успехов".

Целью программы, которую реализует АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, было дать участникам специальной военной операции компетенции для успешной работы на государственной и муниципальной службе. За время обучения они не только получили новые знания, но и расширили круг общения, не только приобретали, но и делились опытом.

"С вами, как и с участниками первого потока, мы практически сроднились, — обратилась к выпускникам министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Программа обучения не была формальной, каждый ваш проект направлен на решение важных для региона вопросов. Мы обязательно будем помогать и поддерживать вас в дальнейшей деятельности".

Участники делились впечатлениями об обучении и рассказывали о своих проектах. "В первую очередь мы обрели новую семью из числа товарищей, наших педагогов и наставников, — отметил выпускник второго потока "Школы героев" Петр Филькин. — Обновили свои знания, работали над интересными проектами. Мой проект касается экологии — он предполагает создание площадок для сбора батареек, макулатуры. За сдачу вторсырья люди могу получить баллы, которые можно будет потратить, к примеру, на посещение театров и кино".

Участники второго потока продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

