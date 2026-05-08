Глава Самары Иван Носков поздравил участника Великой Отечественной войны Андрея Тонковидова

7 мая глава города Самары Иван Носков вместе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области, полковником полиции Сергеем Абрамовым поздравил с предстоящим Днем Победы участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина городского округа Самара Андрея Петровича Тонковидова.

"Судьба Андрея Петровича - пример мужества и служения Родине: от юного бойца, ушедшего на фронт, до мудрого наставника, который и сегодня делится своим опытом с молодежью. Рад был вновь встретиться, поговорить о насущном, рассказал о том, как будем в Самаре праздновать День Победы. Конечно же, пригласил Андрея Петровича принять почетное участие в Параде Победы на площади Куйбышева 9 мая. От всей души еще раз поздравляю и желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!" - сказал глава города Самары Иван Носков.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Андрею Тонковидову было 14 лет. Поэтому он остался в родном селе - пахать, сеять, выращивать урожай. Повестка в военкомант пришла лишь в 1944 году - с этого момента и до конца войны юноша служил связистом, а после войны связал свою жизнь с войсками правопорядка. Андрей Петрович был направлен в Магаданскую школу сержантского состава заместителем командира роты, затем окончил юридический институт в Хабаровске и получил звание майора. Большую часть жизни посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева.

"Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, мы равняемся на поколение победителей. Ярким представителем этого поколения является Андрей Петрович - человек отважный, мудрый, непоколебимо уверенный в силе нашей страны. В январе ему исполнилось 99 лет, и эта почти вековая история жизни наполнена безграничной преданностью Родине. Его судьба - яркий пример несгибаемого духа, стойкости и жизнелюбия, - сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов. - От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и обязательно отпраздновать вместе с нами столетний юбилей! Низкий поклон за Великую Победу и мирное небо над головой!".

Отметим, что Андрей Петрович награжден медалью "За боевые заслуги", медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Состоит в Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Промышленного района города Самары.

Одним из подарков для ветерана Великой Отечественной войны Андрея Тонковидова стал мини-парад во дворе. Его провели парадный расчет сотрудников вневедомственной охраны, юнармейцы и кадеты под сопровождение военного оркестра регионального управления Росгвардии.