"Т Плюс" поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ

"Т Плюс" поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Т Плюс" традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета. Мероприятие прошло в формате тест-драйва — интеллектуального испытания, главным призом которого стало гарантированное бюджетное место в СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал "Т Плюс" после получения диплома о высшем образовании.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Школьники 10–11 классов познакомились с преподавателями и образовательными программами вуза по направлению энергетики. Старшеклассники, разделившись на команды, преодолевали тематический интерактивный квест, а в завершение продемонстрировали свои знания в научно-популярном квизе. Все участники во время испытаний набирали баллы за эрудированность, активность и умение работать в команде.

"Совместно с Политехом мы реализуем целый ряд инициатив, помогая абитуриентам определиться с местом будущей работы. В их числе и "Школа молодого энергетика", и игра "Теплоцентраль", и Дни открытых дверей. Все эти проекты дают возможность ребятам, мечтающим об энергетике, точно понять запросы работодателя и уже во время учёбы в школе сделать первый шаг к трудоустройству", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.

Победителем тест-драйва была признана ученица 11 класса лицея № 76 (Тольятти) Дарья Чиркова, которая стала обладательницей главного приза.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

