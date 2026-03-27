На улице Авроры хотят выделить полосу для автобусов

В Самаре необходимо строить больше выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов заявил на заседании круглого стола по теме развития транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта.

"На сегодняшний день полноценная выделенная полоса у нас построена на Московском шоссе — от пересечения с Кирова в сторону выезда из города. Она позволяет намного сократить время движения автобусов", — отметил Александр Ерополов.

По его словам, сейчас департамент совместно с региональным минтрансом прорабатывает вопрос возможности организации выделенных полос на оставшемся участке Московского шоссе. Аналогичную работу ведомство предлагает провести и на улице Ново-Садовой.

"Возможно, это будет связано с какими-то дополнительными значительными расходами, связанными со строительством дополнительной полосы, если существующая схема организации дорожного движения не позволит организовать выделенную полосу для общественного транспорта без торможения общего потока", — добавил чиновник.

Что касается дорог местного значения, то, как сказал Александр Ерополов, выделенки для общественного транспорта планируется сделать на улицах Гагарина и Авроры. Прада, он не указал, в какие сроки департамент собирается это осуществить.

Об организации выделенных полос для общественного транспорта на улице Гагарина дептрансе заявляли и ранее. Также сообщалось, что департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока.