16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магия цирка: благотворительные представления для юных зрителей На улице Авроры хотят выделить полосу для автобусов Диспансеризация, реабилитация: в регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей Что изменилось в правилах эксплуатации маломерных судов и сапбордов в 2026 году Самарцам напомнили о запретах на рыбалку и вылов раков

Общество

На улице Авроры хотят выделить полосу для автобусов

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре необходимо строить больше выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов заявил на заседании круглого стола по теме развития транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта.

Фото: Александра Ламзина

"На сегодняшний день полноценная выделенная полоса у нас построена на Московском шоссе — от пересечения с Кирова в сторону выезда из города. Она позволяет намного сократить время движения автобусов", — отметил Александр Ерополов.

По его словам, сейчас департамент совместно с региональным минтрансом прорабатывает вопрос возможности организации выделенных полос на оставшемся участке Московского шоссе. Аналогичную работу ведомство предлагает провести и на улице Ново-Садовой.

Московское шоссе и улица Ново-Садовая являются дорогами регионального значения. Поэтому за их состояние, содержание, ремонт и реконструкцию отвечает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также в его введении находятся улица Демократическая, Волжское и Красноглинское шоссе.

"Возможно, это будет связано с какими-то дополнительными значительными расходами, связанными со строительством дополнительной полосы, если существующая схема организации дорожного движения не позволит организовать выделенную полосу для общественного транспорта без торможения общего потока", — добавил чиновник.

Что касается дорог местного значения, то, как сказал Александр Ерополов, выделенки для общественного транспорта планируется сделать на улицах Гагарина и Авроры. Прада, он не указал, в какие сроки департамент собирается это осуществить.

Об организации выделенных полос для общественного транспорта на улице Гагарина дептрансе заявляли и ранее. Также сообщалось, что департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока. Почитайте подробности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5