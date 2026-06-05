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Общество

Самарские археологи обнаружили следы средневековых оборонительных сооружений

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Археологи Самарского университета обнаружили следы древних многокилометровых оборонительных сооружений, которые потенциально могут быть связаны с произошедшей здесь в конце XIV века знаменитой битвой между войсками среднеазиатского правителя Мавераннахра Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша.

Фото: Самарский университет

Кровопролитное сражение состоялось в июне 1391 года и завершилось поражением Тохтамыша, ознаменовав тем самым, по мнению историков, начало заката эпохи Золотой Орды. Поиск следов этого исторического события ведется учеными в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году".

"В ходе археологической разведки в урочище Кандабулакский лес в Сергиевском районе Самарской области нами был обнаружен древний оплывший земляной вал со рвом протяженностью порядка 12 км. Ранее подобное масштабное сооружение в виде вала со рвом общей длиной около 14 км было найдено в Красноярском районе нашей области, у слияния рек Кондурча и Сок. Эти валы и рвы, скорее всего, служили оборонительными сооружениями, и по ряду признаков мы связываем их с военным походом Амира Тимура в 1391 году. Вполне возможно, что валы со рвами сооружались передовыми отрядами армии Амира Тимура для предотвращения ночных конных атак золотоордынских воинов", - рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.

По словам ученого, большая часть этих оборонительных сооружений расположены не на открытой, степной местности, а в лесном массиве, что затрудняет их обследование. Чтобы создать подробный топографический план сооружений с точными координатами, археологи используют лидарную съемку - лазерное сканирование рельефа местности с помощью лидарной станции, установленной на БПЛА. Эта новая технология позволяет моделировать и отображать рельеф исследуемой территории с точностью до одного сантиметра, при этом ни листва деревьев, ни густая трава с кустами лидару не помеха. Общая площадь обследуемой территории, прилегающей к валу и рву в Сергиевском районе, - около 700 га.

"После обнаружения огромного вала со рвом в Красноярском районе у нас возникла версия, что это не единственный объект, что должны быть еще оборонительные сооружения. Изучая карту местности, где могли проходить войска Амира Тимура и хана Тохтамыша, мы обратили внимание на село Кандабулак. Дело в том, что "кан" в переводе с татарского означает "кровь", а "булак" - "небольшая речка, ручей". Мы решили обследовать эту местность и наткнулись на остатки огромного вала со рвом. Конечно, ров за прошедшие века уже не так глубок, каким он мог быть 635 лет тому назад, его, разумеется, сильно затянуло землей, но протяженность этого рва и его "собрата" в Красноярском районе все равно впечатляют. Теперь нужно будет определить, кому принадлежали эти фортификационные сооружения - войскам Тохтамыша или Амира Тимура. Для этого мы в текущем году проведем археологические раскопочные работы. Будем делать разрез вала и рва, чтобы узнать, как они были сооружены и каковы были их первоначальные размеры. Будем также закладывать стратиграфические шурфы, чтобы найти культурный слой, оставшийся от армии того или иного полководца, и верифицировать эти сооружения, установить их принадлежность", - отметил Сергей Зубов.

Начать археологические раскопки планируется во второй половине августа.

Международный историко-археологический проект "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году" стартовал в 2023 году. Участниками проекта стали университеты и научные учреждения Узбекистана и различных регионов России, в том числе Татарстана, Башкирии, Самарской и Курганской областей. Самарский университет выступает в качестве главного организатора и координатора данного международного междисциплинарного исследования. В рамках проекта ученые изучают различные аспекты военно-политической и социально-экономической ситуации Евразии в конце XIV века и пытаются определить точное место одного из важных для российской истории сражений - кровопролитной битвы между войсками хана Золотой Орды Тохтамыша и среднеазиатского Амира Тимура. Это масштабное сражение, которое, как считают историки, ознаменовало закат эпохи Золотой Орды и послужило будущему укреплению и возвышению Московского княжества, произошло в 1391 году на территории нынешней Самарской области, однако где именно было поле битвы, ученым до сих пор установить не удалось, по этому поводу существуют самые разные версии. Археологи также планируют найти места авангардных и арьергардных боев, места бивуаков и военных лагерей двух огромных армий, пути отступления золотоордынских отрядов, места их переправ через Волгу.

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