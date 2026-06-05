Участники СВО помогают трудоустраиваться своим боевым товарищам

Помощь в обеспечении занятости участникам СВО и членам их семей - один из приоритетов работы регионального министерства труда, занятости и миграционной политики и Кадровых центров "Работа России" Самарской области.

Участники СВО трудоустраиваются в Кадровые центры, на своих рабочих местах помогая своим боевым товарищам вернуться к мирной жизни. Подход "равный - равному" позволяет работать с участниками СВО и их близкими максимально эффективно.

Игорь Соловьев завершил службу в мае 2024 г. после тяжелого ранения, сейчас работает консультантом Кадрового центра "Работа России" Самарской области. Он курирует семь муниципалитетов, в том числе занимается организацией деятельности Клубов "Работа для СВОих".

"После возвращения из зоны проведения специальной военной операции меня не покидало чувство, что я и дальше должен быть полезен обществу, - вспоминает Игорь Соловьев. - Работая в Кадровом центре, я помогаю ветеранам специальной военной операции в трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации".

Ведется активная работа с работодателями. В целях трудоустройства ветеранов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, работодатели информируются о мерах поддержки, которые они могут получить в рамках национального проекта "Кадры".

В организации взаимодействия с участниками СВО особую роль играют клубы "Работа для СВОих". Мероприятия проходят в рамках партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией".

"Клубы "Работа для СВОих" созданы как единое окно для решения вопросов участников специальной военной операции, - отметила заместитель директора Кадрового центра "Работа России" Самарской области Наталья Чегодаева. - Вопросы, с которыми обращаются ветераны СВО, - это трудоустройство, организация самозанятости, лечение, восстановление документов и другие. И, конечно, клуб как площадка для общения. Клубы действуют во всех 32 территориальных кадровых центрах".

Очередное заседание Клуба "Работа для СВОих" в Новокуйбышевске было посвящено мерам государственной поддержки и санаторно-курортному лечению для ветеранов СВО и членов их семей. На встречу с участникам СВО пришли представители администрации города и Социального фонда РФ.

"На заседании Клуба ребята встречаются, обсуждают насущные проблемы. Считаю, что после возвращения из зоны СВО важно иметь надежный тыл и уверенность в будущем, - подчеркнул ветеран СВО, участник второго потока региональной программы "Школа героев" Вячеслав Лушенко.- В администрации города я работаю с 2023 года, помогаю ветеранам по всем возникающим у них вопросам".

Вячеслав Лушенко рассказал участникам встречи о своем опыте возвращения к мирной жизни и обучения в "Школе героев". В завершение встречи определили темы для следующих заседаний Клуба. Ветераны СВО обозначили вопросы, которые они хотели бы обсудить с представителями профильных ведомств.