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Общество

Лекторы "Знания" смогут претендовать на государственные награды и путевки в санатории

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское общество "Знание" запустило систему привилегий для своих лекторов. Участники программы получат доступ к уникальным возможностям: от бесплатных путешествий до номинирования на государственные награды. Стать лектором Общества "Знание" можно, подав заявку на официальном сайте. Система привилегий реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

Программа дает официальное признание достижений в просвещении: удостоверения лектора Общества "Знание", благодарственные письма от "Знания" и руководства просветительской организации. Для наиболее активных лекторов предусмотрено номинирование на общественные, региональные и федеральные государственные награды.

Одним из ключевых направлений станет поддержка профессионального роста лекторов. Просветители смогут участвовать в отборе на закрытые образовательные программы Центра знаний "Машук", получить доступ к закрытому курсу ораторского мастерства на Знание.Академия, а также приглашения на закрытые мероприятия Общества "Знание" и партнеров.

Система привилегий открывает дополнительные возможности продвижения личного бренда лектора. Среди них — публикация профиля на сайте Общества "Знание" и предоставление экспертных комментариев по запросам средств массовой информации.

Для участников программы предусмотрены памятные подарочные наборы с символикой Общества "Знание". Лекторы высшей категории также смогут получить недельную путевку в санаторно-курортный комплекс "Знание" и сертификат на поездку от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".
"За 5 лет Общество "Знание" объединило под своей эгидой 32 тысячи лекторов со всей страны. Через систему привилегий мы предлагаем им понятную траекторию роста внутри этого большого сообщества и делаем процесс поощрений максимально прозрачным. Мы намерены последовательно укреплять престиж лектора "Знания" и расширять возможности для обладателей этого статуса. Для этого мы приглашаем в систему привилегий широкий спектр партнеров: государственные органы, коммерческие, некоммерческие и общественные организации, заинтересованные в развитии просветительской деятельности в России", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участникам-студентам доступны сертификаты о просветительской деятельности: для учета часов педагогической практики или номинирования на повышенную государственную академическую стипендию.

Каждый лектор может отслеживать свое место в рейтинге участников системы привилегий через личный кабинет. Там же можно ознакомиться с доступными привилегиями и оформить заявку на их получение.
Уже прошло пилотное тестирование системы привилегий. В нем приняли участие 2 683 лектора из всех регионов России. С 1 января по 31 мая они провели 4 754 выступления для 125 тыс. человек. Больше всего просветительских лекций проведено в Ростовской области (345), Московской области (273), Чувашской Республике (220), Волгоградской области (228) и Кемеровской области (197). Один участник пилота показал незаурядный результат — 153 выступления за полгода.

Старт системе привилегий был дан на полях Петербургского международного экономического форума.

Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми.
Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях.
Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тыс. человек. Они провели свыше 256 тыс. лекций в 89 регионах РФ.

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