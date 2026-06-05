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Общество

Медицинские университеты Самарской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный медицинский университет и Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Договор в присутствии первого заместителя губернатора - председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова подписали ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов и и.о. ректора ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Иван Мошуров. Процедура подписания состоялась в здании правительства региона.

Фото: "Волжская коммуна"

В рамках соглашения университеты будут заниматься совместными научно-исследовательскими разработками и внедрением инновационных продуктов на базе научных центров, институтов и лабораторий. Также вузы будут развивать инновационные направления в научных исследованиях, сотрудничать в поиске и внедрении инновационных разработок.

Участников делегации перед подписанием соглашения приветствовал Виталий Шабалатов. "Рад, что совпали профессиональные интересы двух крупных и значимых регионов - Самарской и Воронежской областей. Самарский государственный медицинский университет является одним из лучших в стране, Воронежский университет также имеет богатую историю, большой опыт и уникальные профессиональные компетенции, - отметил он. - Правительство Самарской области и правительство Воронежской области приложат все усилия, чтобы сотрудничество между двумя вузами было максимально эффективным. Медицинские университеты будут служить драйвером в развитии медицины. И это отразится и на повышении качества оказания медицинских услуг, и на достижении тех показателей продолжительности жизни, к которым мы стремимся".

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, комментируя соглашение, отметил, что это важное событие для обоих вузов. "У каждого университета есть свои традиции, свои подходы к обучению студентов. Самарский государственный медицинский университет выстроил полный цикл - от идеи до разработки многих видов медицинских изделий. Вуз уже несколько лет участвует в федеральной программе "Приоритет-2030", получая серьезное финансирование. И мы искренне готовы делиться нашими методиками и наработками, - подчеркнул он. - Уверен, обмен опытом обогатит всех участников процесса, и совместная работа приведет к хорошим, положительным результатам и для студентов, и для пациентов, и для сотрудников вузов".

Накануне, в ходе визита в Самарскую область, делегация ВГМУ также ознакомилась с работой подразделений СамГМУ: Института инновационного развития, Центра серийного производства и Клиник СамГМУ.

Во время встречи ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Иван Мошуров поблагодарил коллег и областные власти за теплый прием и готовность поделиться опытом, а ректор Самарского медуниверситета Александр Колсанов подчеркнул, что вуз открыт для обмена научными и техническими наработкам на благо медицинской науки.

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