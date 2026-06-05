Медицинские университеты Самарской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Самарский государственный медицинский университет и Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Договор в присутствии первого заместителя губернатора - председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова подписали ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов и и.о. ректора ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Иван Мошуров. Процедура подписания состоялась в здании правительства региона.
В рамках соглашения университеты будут заниматься совместными научно-исследовательскими разработками и внедрением инновационных продуктов на базе научных центров, институтов и лабораторий. Также вузы будут развивать инновационные направления в научных исследованиях, сотрудничать в поиске и внедрении инновационных разработок.
Участников делегации перед подписанием соглашения приветствовал Виталий Шабалатов. "Рад, что совпали профессиональные интересы двух крупных и значимых регионов - Самарской и Воронежской областей. Самарский государственный медицинский университет является одним из лучших в стране, Воронежский университет также имеет богатую историю, большой опыт и уникальные профессиональные компетенции, - отметил он. - Правительство Самарской области и правительство Воронежской области приложат все усилия, чтобы сотрудничество между двумя вузами было максимально эффективным. Медицинские университеты будут служить драйвером в развитии медицины. И это отразится и на повышении качества оказания медицинских услуг, и на достижении тех показателей продолжительности жизни, к которым мы стремимся".
Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, комментируя соглашение, отметил, что это важное событие для обоих вузов. "У каждого университета есть свои традиции, свои подходы к обучению студентов. Самарский государственный медицинский университет выстроил полный цикл - от идеи до разработки многих видов медицинских изделий. Вуз уже несколько лет участвует в федеральной программе "Приоритет-2030", получая серьезное финансирование. И мы искренне готовы делиться нашими методиками и наработками, - подчеркнул он. - Уверен, обмен опытом обогатит всех участников процесса, и совместная работа приведет к хорошим, положительным результатам и для студентов, и для пациентов, и для сотрудников вузов".
Накануне, в ходе визита в Самарскую область, делегация ВГМУ также ознакомилась с работой подразделений СамГМУ: Института инновационного развития, Центра серийного производства и Клиник СамГМУ.
Во время встречи ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Иван Мошуров поблагодарил коллег и областные власти за теплый прием и готовность поделиться опытом, а ректор Самарского медуниверситета Александр Колсанов подчеркнул, что вуз открыт для обмена научными и техническими наработкам на благо медицинской науки.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги