В Самарской области пройдет конкурс профмастерства среди механизаторов

В середине июня на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор". Конкурс организован в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры".
Организатор конкурса "Лучший по профессии" - Минтруд России, оператор конкурса - ВНИИ труда. В Самарской области конкурс проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики.
"Агропромышленный комплекс играет большую роль в социально-экономическом развитии региона, и мы активно привлекаем кадры на предприятия АПК, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Конкурс профмастерства среди механизаторов проводится, чтобы привлечь внимание и к конкретной профессии, и к отрасли в целом, показать, что сегодня престижно работать в сельском хозяйстве".
Во время конкурса участников ждут теоретические и практические задания. Теория включает тестирование и решение кейс-задачи. В практическую часть вошли три модуля: "Автопилот", "Двигатель и точные измерения", "Гидравлическая система".
В Самарской области призеры регионального этапа получат денежные призы: 100 тыс. руб. - за первое место, 50 тыс. руб. - за второе место, 30 тыс. руб. - за третье место. Победитель представит регион на федеральном этапе в Тамбовской области.
В июне также пройдет региональный этап еще по одной номинации сферы АПК. За звание лучшего будут соревноваться сыровары Самарской области.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги