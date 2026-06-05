В Самарской области пройдет конкурс профмастерства среди механизаторов

В середине июня на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор". Конкурс организован в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры".

Организатор конкурса "Лучший по профессии" - Минтруд России, оператор конкурса - ВНИИ труда. В Самарской области конкурс проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики.

"Агропромышленный комплекс играет большую роль в социально-экономическом развитии региона, и мы активно привлекаем кадры на предприятия АПК, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Конкурс профмастерства среди механизаторов проводится, чтобы привлечь внимание и к конкретной профессии, и к отрасли в целом, показать, что сегодня престижно работать в сельском хозяйстве".

Во время конкурса участников ждут теоретические и практические задания. Теория включает тестирование и решение кейс-задачи. В практическую часть вошли три модуля: "Автопилот", "Двигатель и точные измерения", "Гидравлическая система".

В Самарской области призеры регионального этапа получат денежные призы: 100 тыс. руб. - за первое место, 50 тыс. руб. - за второе место, 30 тыс. руб. - за третье место. Победитель представит регион на федеральном этапе в Тамбовской области.

В июне также пройдет региональный этап еще по одной номинации сферы АПК. За звание лучшего будут соревноваться сыровары Самарской области.