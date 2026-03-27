"Ласточки" по маршруту Тольятти - Самара - Сызрань начнут ходить с 29 марта

С 29 марта Куйбышевская железная дорога запустит беспересадочный маршрут поездами "Ласточка" по маршруту Тольятти - Самара - Сызрань. Об этом на брифинге в четверг, 26 марта, рассказал заместитель начальника КбшЖД по пассажирским перевозкам Алексей Ситников.

Первоначально три поезда будут ходить по выходным дням, а с 1 мая добавится еще один.

Расписание выглядит следующим образом: в 6:39 отправление из Тольятти, в 8:36 прибытие в Самару, в 10:20 - в Сызрань. В обратном направлении: отправление из Сызрани в 16:14, прибытие в Самару в 17:07, в Тольятти - 20:07.