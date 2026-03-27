Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса "Лидеры России"

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев "Лидеры России. Команда" — флагманского проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Командам предстоит решить кейсы из реальной жизни руководителей, продемонстрировать управленческие навыки и умение работать коллективно.

К испытаниям допущены 3595 управленцев, это 719 команд в категориях "Государственные управленческие команды", "Управленческие команды корпораций", "Управленческие команды организаций", "Сборные управленческие команды". Они успешно завершили дистанционный этап и прошли контрольное тестирование. Онлайн-полуфиналы продолжатся до мая, летом конкурсантов ожидают финалы по категориям.

62 управленца из Самарской области примут участие в онлайн-полуфиналах. По количеству участников 63 регион вошел в число регионов-лидеров по количеству участников (1,7%). В рейтинге также представлены: Москва (37%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6%), Красноярский край (2%), Томская область (2%), Республика Татарстан (1,9%), Краснодарский край (1,8%), Нижегородская область (1,7%), Иркутская область (1,6%).

В шестом сезоне конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" впервые проходит в командном формате. Участники во всех категориях прошли дистанционный этап. Он включал в себя индивидуальные тесты для оценки лидерских качеств, знания русского языка, способности решать управленческие задачи. Кроме того, конкурсанты категорий "Сборные управленческие команды" и "Управленческие команды организаций" выполнили контрольное тестирование, где продемонстрированные навыки были подтверждены экспертами и искусственным интеллектом в режиме прокторинга.

"Наш флагманский конкурс "Лидеры России" подошел к важному рубежу. Участники подтвердили собственные управленческие навыки и компетенции и готовы к самому интересному — к общей работе в своих командах. Впервые в конкурсе их ожидают полуфиналы в режиме онлайн — многочасовые очные мероприятия, которые пройдут по видеосвязи на специальной платформе при участии экспертов и модераторов. То, что их ожидает — реальные вызовы, стоящие перед руководителями разных сфер каждый день: повышение эффективности компании, создание инвестиционных стратегий, распределение и оптимизация ресурсов, оценка кадрового потенциала и так далее. В этом большое прикладное значение нашего конкурса. По итогам испытаний в командные онлайн-полуфиналы приглашены 3595 участников, это 719 управленческих команд в четырех категориях. С нетерпением ждем знакомства с новыми героями сезона!" — заявил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В онлайн-полуфиналах примут участие 245 сборных управленческих команд, состоящих из руководителей разных компаний и организаций, 241 команда, где участники — представители одной организации, 158 государственных управленческих команд и 75 команд корпораций.

Среди участников сохраняется преобладание мужчин, при этом самым мужским будет онлайн-полуфинал категории "Управленческие команды корпораций" — в нем примут участие 73% представителей сильного пола и 27% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 39 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 25%.

"По составу управленцев, прошедших в полуфиналы, мы видим, что ключевым фактором успеха становятся не только индивидуальные компетенции, но и способность к эффективному командному взаимодействию. Больше всего участников из возрастной категории 36-44 лет, их доля наиболее весома — 56% от всех участников, допущенных в полуфиналы", — добавил глава Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Большинство допущенных до полуфинала конкурсантов (51%) — это управленцы со средним управленческим опытом до 10 лет. Среди наиболее популярных отраслей, в которых работают участники — государственное управление, промышленность, образование, ИТ и технологический сектор.

"На этапе допуска к полуфиналу происходит качественное перераспределение: резко возрастает доля начальников управлений (18%) и сохраняется высокая доля начальников отделов (19%). При этом представленность специалистов (7%) существенно снижается, а доля руководителей организаций (14%) и их заместителей (17%) остается значимой. Это свидетельствует о том, что конкурс уже на первых своих этапах выявляет управленцев с более высоким уровнем ответственности и стратегической роли. Тем, у кого управленческий опыт минимальный, справляться с заданиями значительно сложнее", — сказал Андрей Бетин.

Онлайн-полуфиналы стартуют 27 марта и продлятся до конца мая 2026 года. Задания будут касаться различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".