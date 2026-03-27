Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса "Лидеры России"

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев "Лидеры России. Команда" — флагманского проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Командам предстоит решить кейсы из реальной жизни руководителей, продемонстрировать управленческие навыки и умение работать коллективно.

К испытаниям допущены 3595 управленцев, это 719 команд в категориях "Государственные управленческие команды", "Управленческие команды корпораций", "Управленческие команды организаций", "Сборные управленческие команды". Они успешно завершили дистанционный этап и прошли контрольное тестирование. Онлайн-полуфиналы продолжатся до мая, летом конкурсантов ожидают финалы по категориям.

62 управленца из Самарской области примут участие в онлайн-полуфиналах. По количеству участников 63 регион вошел в число регионов-лидеров по количеству участников (1,7%). В рейтинге также представлены: Москва (37%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6%), Красноярский край (2%), Томская область (2%), Республика Татарстан (1,9%), Краснодарский край (1,8%), Нижегородская область (1,7%), Иркутская область (1,6%).

В шестом сезоне конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" впервые проходит в командном формате. Участники во всех категориях прошли дистанционный этап. Он включал в себя индивидуальные тесты для оценки лидерских качеств, знания русского языка, способности решать управленческие задачи. Кроме того, конкурсанты категорий "Сборные управленческие команды" и "Управленческие команды организаций" выполнили контрольное тестирование, где продемонстрированные навыки были подтверждены экспертами и искусственным интеллектом в режиме прокторинга.

"Наш флагманский конкурс "Лидеры России" подошел к важному рубежу. Участники подтвердили собственные управленческие навыки и компетенции и готовы к самому интересному — к общей работе в своих командах. Впервые в конкурсе их ожидают полуфиналы в режиме онлайн — многочасовые очные мероприятия, которые пройдут по видеосвязи на специальной платформе при участии экспертов и модераторов. То, что их ожидает — реальные вызовы, стоящие перед руководителями разных сфер каждый день: повышение эффективности компании, создание инвестиционных стратегий, распределение и оптимизация ресурсов, оценка кадрового потенциала и так далее. В этом большое прикладное значение нашего конкурса. По итогам испытаний в командные онлайн-полуфиналы приглашены 3595 участников, это 719 управленческих команд в четырех категориях. С нетерпением ждем знакомства с новыми героями сезона!" — заявил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В онлайн-полуфиналах примут участие 245 сборных управленческих команд, состоящих из руководителей разных компаний и организаций, 241 команда, где участники — представители одной организации, 158 государственных управленческих команд и 75 команд корпораций.

Среди участников сохраняется преобладание мужчин, при этом самым мужским будет онлайн-полуфинал категории "Управленческие команды корпораций" — в нем примут участие 73% представителей сильного пола и 27% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 39 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 25%.

"По составу управленцев, прошедших в полуфиналы, мы видим, что ключевым фактором успеха становятся не только индивидуальные компетенции, но и способность к эффективному командному взаимодействию. Больше всего участников из возрастной категории 36-44 лет, их доля наиболее весома — 56% от всех участников, допущенных в полуфиналы", — добавил глава Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Большинство допущенных до полуфинала конкурсантов (51%) — это управленцы со средним управленческим опытом до 10 лет. Среди наиболее популярных отраслей, в которых работают участники — государственное управление, промышленность, образование, ИТ и технологический сектор.

"На этапе допуска к полуфиналу происходит качественное перераспределение: резко возрастает доля начальников управлений (18%) и сохраняется высокая доля начальников отделов (19%). При этом представленность специалистов (7%) существенно снижается, а доля руководителей организаций (14%) и их заместителей (17%) остается значимой. Это свидетельствует о том, что конкурс уже на первых своих этапах выявляет управленцев с более высоким уровнем ответственности и стратегической роли. Тем, у кого управленческий опыт минимальный, справляться с заданиями значительно сложнее", — сказал Андрей Бетин.

Онлайн-полуфиналы стартуют 27 марта и продлятся до конца мая 2026 года. Задания будут касаться различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.

В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".

На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.

Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

 

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

