Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса "Лидеры России"

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев "Лидеры России. Команда" — флагманского проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Командам предстоит решить кейсы из реальной жизни руководителей, продемонстрировать управленческие навыки и умение работать коллективно.
К испытаниям допущены 3595 управленцев, это 719 команд в категориях "Государственные управленческие команды", "Управленческие команды корпораций", "Управленческие команды организаций", "Сборные управленческие команды". Они успешно завершили дистанционный этап и прошли контрольное тестирование. Онлайн-полуфиналы продолжатся до мая, летом конкурсантов ожидают финалы по категориям.
62 управленца из Самарской области примут участие в онлайн-полуфиналах. По количеству участников 63 регион вошел в число регионов-лидеров по количеству участников (1,7%). В рейтинге также представлены: Москва (37%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6%), Красноярский край (2%), Томская область (2%), Республика Татарстан (1,9%), Краснодарский край (1,8%), Нижегородская область (1,7%), Иркутская область (1,6%).
В шестом сезоне конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" впервые проходит в командном формате. Участники во всех категориях прошли дистанционный этап. Он включал в себя индивидуальные тесты для оценки лидерских качеств, знания русского языка, способности решать управленческие задачи. Кроме того, конкурсанты категорий "Сборные управленческие команды" и "Управленческие команды организаций" выполнили контрольное тестирование, где продемонстрированные навыки были подтверждены экспертами и искусственным интеллектом в режиме прокторинга.
"Наш флагманский конкурс "Лидеры России" подошел к важному рубежу. Участники подтвердили собственные управленческие навыки и компетенции и готовы к самому интересному — к общей работе в своих командах. Впервые в конкурсе их ожидают полуфиналы в режиме онлайн — многочасовые очные мероприятия, которые пройдут по видеосвязи на специальной платформе при участии экспертов и модераторов. То, что их ожидает — реальные вызовы, стоящие перед руководителями разных сфер каждый день: повышение эффективности компании, создание инвестиционных стратегий, распределение и оптимизация ресурсов, оценка кадрового потенциала и так далее. В этом большое прикладное значение нашего конкурса. По итогам испытаний в командные онлайн-полуфиналы приглашены 3595 участников, это 719 управленческих команд в четырех категориях. С нетерпением ждем знакомства с новыми героями сезона!" — заявил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
В онлайн-полуфиналах примут участие 245 сборных управленческих команд, состоящих из руководителей разных компаний и организаций, 241 команда, где участники — представители одной организации, 158 государственных управленческих команд и 75 команд корпораций.
Среди участников сохраняется преобладание мужчин, при этом самым мужским будет онлайн-полуфинал категории "Управленческие команды корпораций" — в нем примут участие 73% представителей сильного пола и 27% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 39 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 25%.
"По составу управленцев, прошедших в полуфиналы, мы видим, что ключевым фактором успеха становятся не только индивидуальные компетенции, но и способность к эффективному командному взаимодействию. Больше всего участников из возрастной категории 36-44 лет, их доля наиболее весома — 56% от всех участников, допущенных в полуфиналы", — добавил глава Президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Большинство допущенных до полуфинала конкурсантов (51%) — это управленцы со средним управленческим опытом до 10 лет. Среди наиболее популярных отраслей, в которых работают участники — государственное управление, промышленность, образование, ИТ и технологический сектор.
"На этапе допуска к полуфиналу происходит качественное перераспределение: резко возрастает доля начальников управлений (18%) и сохраняется высокая доля начальников отделов (19%). При этом представленность специалистов (7%) существенно снижается, а доля руководителей организаций (14%) и их заместителей (17%) остается значимой. Это свидетельствует о том, что конкурс уже на первых своих этапах выявляет управленцев с более высоким уровнем ответственности и стратегической роли. Тем, у кого управленческий опыт минимальный, справляться с заданиями значительно сложнее", — сказал Андрей Бетин.
Онлайн-полуфиналы стартуют 27 марта и продлятся до конца мая 2026 года. Задания будут касаться различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др.
Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.