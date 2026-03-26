В Самаре стартует отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей

Благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки металлов давлением, сварочного производства и эксплуатации промышленного оборудования.

Совместно с министерством науки и высшего образования Самарской области и министерством образования Самарской области фонд "Эмпатия" проводит отбор второй год подряд. Принять участие могут представители трех учебных заведений:

—           "Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева",

—           "Самарского металлургического колледжа",

—           "Самарского государственного технического университета".

Заявки принимаются в университетах и колледже до 15 апреля.

Студентам очной формы обучения и сотрудникам со стажем работы не менее трех лет необходимо подготовить пакет документов, включающий материалы и видеовизитку со значимыми достижениями.

Кандидатов будут оценивать представители конкурсной комиссии из министерства науки и высшего образования области. Они рассмотрят академические успехи студентов, преподавательскую и научную деятельность молодых сотрудников, результаты практической деятельности и другие показатели в зависимости от критериев учебного заведения.

"Министерство науки и высшего образования Самарской области второй год выступает соорганизатором стипендиальной программы для инженерных специальностей совместно с Фондом "Эмпатия". Данная инициатива направлена на стимулирование научно-исследовательской и инновационной активности молодежи, а также на привлечение студентов к реализации проектов, способствующих развитию реального сектора экономики. Программа открывает перед стипендиатами перспективы трудоустройства в ключевых отраслях региона — металлургии и машиностроении — и позволяет им строить будущее здесь, в нашем регионе", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

"Второй год подряд жители Самарской области могут получить поддержку в рамках стипендиальной программы. Это хорошая возможность и дополнительная мотивация для обучающихся колледжей и техникумов повысить свои знания и навыки в сфере металлургии и машиностроения. Данные направления важны для экономики Самарской области, нам важно растить будущих высококвалифицированных специалистов для предприятий региона. Эта стипендия — одна из мер поддержки для студентов СПО, а также их педагогов и наставников", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам отбора стипендию от фонда "Эмпатия" будут получать 30 студентов и 15 научных сотрудников. Для учащихся она составит 180 тыс. руб. в течение года (две выплаты по 90 тыс. руб.), а для научных работников — 120 тыс. руб. (единоразово).

Результаты конкурсного отбора и имена стипендиатов будут объявлены в конце учебного года, а выплаты начнутся с 1 сентября.

Генеральный директор "Самарского металлургического завода" Сергей Бурцев отметил: "Для промышленных предприятий региона подготовка квалифицированных инженерных кадров — вопрос стратегический. Мы благодарны фонду "Эмпатия" и лично акционеру нашего предприятия Михаилу Евгеньевичу Шелкову за системную поддержку студентов и молодых специалистов именно тех направлений, которые формируют основу нашего производства. Такие программы помогают талантливой молодежи увидеть реальные перспективы в профессии и принять решение остаться работать в регионе".

Цель стипендиальной программы — укрепление кадрового потенциала региона, повышение престижа инженерных профессий и привлечение перспективных специалистов на промышленные предприятия Самарской области.

Подробнее о стипендиальной программе на сайте фонда.

Благотворительный фонд "Эмпатия" основан предпринимателем Михаилом Евгеньевичем Шелковым, акционером Самарского металлургического завода. С 2020 г. фонд работает по нескольким направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1300 школьных учителей и воспитателей детских садов в Свердловской области, проводит конкурс "Призвание — учить!" среди учителей Самарской, Тульской и Свердловской областей, а с 2023 г. проводит всероссийский конкурс для учителей русского языка. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады "Умницы и умники" на Урале, в Самаре и Туле, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

