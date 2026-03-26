В Самаре стартует отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей

Благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки металлов давлением, сварочного производства и эксплуатации промышленного оборудования.

Совместно с министерством науки и высшего образования Самарской области и министерством образования Самарской области фонд "Эмпатия" проводит отбор второй год подряд. Принять участие могут представители трех учебных заведений:

— "Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева",

— "Самарского металлургического колледжа",

— "Самарского государственного технического университета".

Заявки принимаются в университетах и колледже до 15 апреля.

Студентам очной формы обучения и сотрудникам со стажем работы не менее трех лет необходимо подготовить пакет документов, включающий материалы и видеовизитку со значимыми достижениями.

Кандидатов будут оценивать представители конкурсной комиссии из министерства науки и высшего образования области. Они рассмотрят академические успехи студентов, преподавательскую и научную деятельность молодых сотрудников, результаты практической деятельности и другие показатели в зависимости от критериев учебного заведения.

"Министерство науки и высшего образования Самарской области второй год выступает соорганизатором стипендиальной программы для инженерных специальностей совместно с Фондом "Эмпатия". Данная инициатива направлена на стимулирование научно-исследовательской и инновационной активности молодежи, а также на привлечение студентов к реализации проектов, способствующих развитию реального сектора экономики. Программа открывает перед стипендиатами перспективы трудоустройства в ключевых отраслях региона — металлургии и машиностроении — и позволяет им строить будущее здесь, в нашем регионе", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

"Второй год подряд жители Самарской области могут получить поддержку в рамках стипендиальной программы. Это хорошая возможность и дополнительная мотивация для обучающихся колледжей и техникумов повысить свои знания и навыки в сфере металлургии и машиностроения. Данные направления важны для экономики Самарской области, нам важно растить будущих высококвалифицированных специалистов для предприятий региона. Эта стипендия — одна из мер поддержки для студентов СПО, а также их педагогов и наставников", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам отбора стипендию от фонда "Эмпатия" будут получать 30 студентов и 15 научных сотрудников. Для учащихся она составит 180 тыс. руб. в течение года (две выплаты по 90 тыс. руб.), а для научных работников — 120 тыс. руб. (единоразово).

Результаты конкурсного отбора и имена стипендиатов будут объявлены в конце учебного года, а выплаты начнутся с 1 сентября.

Генеральный директор "Самарского металлургического завода" Сергей Бурцев отметил: "Для промышленных предприятий региона подготовка квалифицированных инженерных кадров — вопрос стратегический. Мы благодарны фонду "Эмпатия" и лично акционеру нашего предприятия Михаилу Евгеньевичу Шелкову за системную поддержку студентов и молодых специалистов именно тех направлений, которые формируют основу нашего производства. Такие программы помогают талантливой молодежи увидеть реальные перспективы в профессии и принять решение остаться работать в регионе".

Цель стипендиальной программы — укрепление кадрового потенциала региона, повышение престижа инженерных профессий и привлечение перспективных специалистов на промышленные предприятия Самарской области.

