16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Стало известно, когда начнется навигация на Волге у Самары

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первые пассажирские суда по маршруту Самара - Рождествено должны отправиться 1 апреля. Однако ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" нацелено открыть сезон раньше — 29 или 30 марта. Об этом в четверг, 26 марта, рассказал технический директор "СРПП" Иван Федоров в пресс-центре "Самарской газеты".

Фото: автора

Маршруты по направлению Ширяево и Зольное, а также до Винновки будут доступны начиная с 17 апреля. 

Иван Федоров отметил, что предприятие работает в рамках госконтракта с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в котором указаны все пассажирские перевозки. 
На 2026 год новых маршрутов не намечено. Однако на маршруты выйдет на три судна больше: один сразу и два добавятся в середине навигационного периода. 

"После насыщенного 2025 сезона флот приведен в порядок. В навигацию выйдет 8 судов: по 2 Ом и НПКС и 4 "Москвы". Ещё два (Ом и "Москву") ожидаем после ремонта — с Тольяттинского судоремонтного завода они прибудут к середине навигации. Ремонт производится за счет субсидий областного министерства транспорта и автомобильных дорог. В 2027 и 2028 году поступят еще два новых судна НПКС-L с  самарского судозавода "Нефтефлот" которые спроектированы с учетом пожеланий и замечаний пассажиров", — рассказал Иван Федоров. 

В том числе на новых суднах — как и на "Москве" — можно будет перевозить велосипеды. 

Стоимость проезда подорожает на 20 рублей и составит 120 рублей за самый длинный маршрут. При этом сохранятся действующие льготы для определенных категорий граждан. 

Отвечая на вопрос "Волга Ньюс",  представитель речного пассажирского предприятия заверил: на том берегу Волги никогда никого не оставили даже в самые "жаркие" дни навигации. Так, 2 января желающих уехать из Рождествено в Самару было столько, а погодные условия такие сложные, что предприятие вышло далеко за привычный график работы и усилило доставку буксиром. Угроза остаться в Рождествено была реальной, но в итоге все желающие благополучно прибыли в Самару.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5