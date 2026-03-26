Стало известно, когда начнется навигация на Волге у Самары

Первые пассажирские суда по маршруту Самара - Рождествено должны отправиться 1 апреля. Однако ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" нацелено открыть сезон раньше — 29 или 30 марта. Об этом в четверг, 26 марта, рассказал технический директор "СРПП" Иван Федоров в пресс-центре "Самарской газеты".

Маршруты по направлению Ширяево и Зольное, а также до Винновки будут доступны начиная с 17 апреля.

Иван Федоров отметил, что предприятие работает в рамках госконтракта с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в котором указаны все пассажирские перевозки.

На 2026 год новых маршрутов не намечено. Однако на маршруты выйдет на три судна больше: один сразу и два добавятся в середине навигационного периода.

"После насыщенного 2025 сезона флот приведен в порядок. В навигацию выйдет 8 судов: по 2 Ом и НПКС и 4 "Москвы". Ещё два (Ом и "Москву") ожидаем после ремонта — с Тольяттинского судоремонтного завода они прибудут к середине навигации. Ремонт производится за счет субсидий областного министерства транспорта и автомобильных дорог. В 2027 и 2028 году поступят еще два новых судна НПКС-L с самарского судозавода "Нефтефлот" которые спроектированы с учетом пожеланий и замечаний пассажиров", — рассказал Иван Федоров.

В том числе на новых суднах — как и на "Москве" — можно будет перевозить велосипеды.

Стоимость проезда подорожает на 20 рублей и составит 120 рублей за самый длинный маршрут. При этом сохранятся действующие льготы для определенных категорий граждан.

Отвечая на вопрос "Волга Ньюс", представитель речного пассажирского предприятия заверил: на том берегу Волги никогда никого не оставили даже в самые "жаркие" дни навигации. Так, 2 января желающих уехать из Рождествено в Самару было столько, а погодные условия такие сложные, что предприятие вышло далеко за привычный график работы и усилило доставку буксиром. Угроза остаться в Рождествено была реальной, но в итоге все желающие благополучно прибыли в Самару.