Из‑за игр детей на железной дороге в Сызрани родители привлечены к ответственности

Транспортные полицейские Сызрани привлекли к административной ответственности родителей двух школьников.

В воскресенье, 22 марта, в рамках оперативно‑профилактического мероприятия "Безопасный транспорт", которое проходит с 23 по 31 марта 2026 г., инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили 12- летних подростков на 983‑м км перегона Октябрьск — Сызрань‑1.

Ребята играли вблизи железнодорожного полотна и пытались построить шалаш на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает Сызранский ЛО МВД России.

Полицейские передали подростков родителям и провели профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».