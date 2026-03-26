В Самарской области вновь прогнозируется сильный туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Ночью и утром 27 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— будь внимателен и осторожен на дорогах;

— избегай внезапных маневров; обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.