В Самаре набирают волонтёров для голосования по вопросам благоустройства

В Самаре открыт набор волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства. Вступить в команду неравнодушных людей, которым небезразлично будущее Самары, можно на платформе Добро.рф.

За 12 дней на сайте уже зарегистрировались 389 самарцев. Ограничения — только по возрасту, волонтером может стать любой желающий по достижении 14 лет. Для молодежи это отличный жизненный опыт — любая добровольческая деятельность учит коммуникабельности и прививает чувство ответственности.

В этом году выбирают территории для благоустройства на следующий год по программе "Формирование комфортной городской среды". Задача волонтеров — рассказать жителям об объектах, которые вынесены на голосование, и помочь проголосовать в упрощенном режиме. Задача не сложная, но очень важная в масштабах города.

Регистрируйтесь по ссылке.