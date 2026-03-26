В Самаре готовят речную "трассу" до Рождествено

В четверг, 26 марта, ледокол "Портовый-13" вышел на акваторию Рождественской воложки для вскрытия ледового покрова.
Это необходимый этап подготовки к запуску регулярной пассажирской навигации по маршруту "Самара — Рождествено".
"Подготовка акватории к навигации — это плановая работа, которая проводится ежегодно. Ледокол выходит на вскрытие льда, чтобы обеспечить безопасный проход для пассажирских судов. Как только ледовая обстановка позволит осуществлять перевозки в штатном режиме, рейсы будут запущены", — пояснил и. о. директора Самарского речного пассажирского предприятия Василий Шарапов.
Пока ледокол готовит акваторию Рождественской воложки, перевозки между областной столицей и селом продолжают выполнять суда на воздушной подушке (СВП).
После завершения работ на акватории и подтверждения безопасности судоходства на линию выйдут пассажирские суда типа "Ом". Они будут выполнять регулярные рейсы до окончания навигации.
Последние комментарии
