94‑летняя ветеран ВОВ из Самары благодаря прокуратуре получила земельный участок

Прокуратура Самары помогла ветерану Великой Отечественной войны восстановить права на получение земельного участка.
Пожилая женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как департамент градостроительства администрации Самары отказал ей в безвозмездном предоставлении земли в собственность. По данным пресс-службы областной прокуратуры, основанием для отказа стало несоответствие вида испрашиваемого участка территориальной зоне его расположения, что противоречило требованиям федерального законодательства.
Прокуратура провела проверку по обращению ветерана и направила протест на распоряжение городского департамента, который, однако, удовлетворен не был.
Ведомство подало иск в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате земельный участок женщине предоставлен в собственность бесплатно.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.