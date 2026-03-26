94‑летняя ветеран ВОВ из Самары благодаря прокуратуре получила земельный участок

Прокуратура Самары помогла ветерану Великой Отечественной войны восстановить права на получение земельного участка.

Пожилая женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как департамент градостроительства администрации Самары отказал ей в безвозмездном предоставлении земли в собственность. По данным пресс-службы областной прокуратуры, основанием для отказа стало несоответствие вида испрашиваемого участка территориальной зоне его расположения, что противоречило требованиям федерального законодательства.

Прокуратура провела проверку по обращению ветерана и направила протест на распоряжение городского департамента, который, однако, удовлетворен не был.

Ведомство подало иск в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате земельный участок женщине предоставлен в собственность бесплатно.