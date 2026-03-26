94‑летняя ветеран ВОВ из Самары благодаря прокуратуре получила земельный участок

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Самары помогла ветерану Великой Отечественной войны восстановить права на получение земельного участка.

Пожилая женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как департамент градостроительства администрации Самары отказал ей в безвозмездном предоставлении земли в собственность. По данным пресс-службы областной прокуратуры, основанием для отказа стало несоответствие вида испрашиваемого участка территориальной зоне его расположения, что противоречило требованиям федерального законодательства.

Прокуратура провела проверку по обращению ветерана и направила протест на распоряжение городского департамента, который, однако, удовлетворен не был.

Ведомство подало иск в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате земельный участок женщине предоставлен в собственность бесплатно.

