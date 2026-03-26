Минтранс придумал, как переделать развязку на Южном шоссе - Уральской

В Самаре планируют провести модернизацию участка Южного шоссе. Речь идет о развязке на пересечении с улицей Уральской. В четверг, 26 марта, заместитель министра транспорта региона Евгений Паймулин озвучил подробности в губдуме — во время заседания круглого стола по теме развития транспортной инфраструктуры.
"Мы вместе с депутатами выезжали на место и проанализировали ситуацию. В итоге приняли решение о корректировке планов по реконструкции развязки. Если изначально собирались там строить дорогостоящую многоуровневую развязку, то теперь собираемся делать ее в одном уровне с разворотными петлями", — рассказал замминистра.
По его словам, стоимость такой реконструкции оценивается в 500-600 млн рублей. Сейчас минтранс совместно с городской администрацией прорабатывает соответствующие проектные решения.
Напомним, на Южном шоссе планируется построить еще две развязки.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет