Минтранс придумал, как переделать развязку на Южном шоссе - Уральской

В Самаре планируют провести модернизацию участка Южного шоссе. Речь идет о развязке на пересечении с улицей Уральской. В четверг, 26 марта, заместитель министра транспорта региона Евгений Паймулин озвучил подробности в губдуме — во время заседания круглого стола по теме развития транспортной инфраструктуры.

"Мы вместе с депутатами выезжали на место и проанализировали ситуацию. В итоге приняли решение о корректировке планов по реконструкции развязки. Если изначально собирались там строить дорогостоящую многоуровневую развязку, то теперь собираемся делать ее в одном уровне с разворотными петлями", — рассказал замминистра.

По его словам, стоимость такой реконструкции оценивается в 500-600 млн рублей. Сейчас минтранс совместно с городской администрацией прорабатывает соответствующие проектные решения.

Напомним, на Южном шоссе планируется построить еще две развязки.