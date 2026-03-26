Бывшему замначальника управления Росгвардии Дмитрию Сазонову отменили УДО

В четверг, 26 марта, Самарский областной суд рассмотрел протест прокуратуры на решение Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождение бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Ранее его судили за взятки от группировки "Законовские".

Дмитрий Сазонов прибыл в суд сам. Он был одет в черной водолазку и джинсы. Перед заседанием подошел к журналисту Волга Ньюс и объяснил свою позицию. Во-первых, как он слышал, якобы обжаловать его освобождение условно-досрочно решили после того, как об УДО написала журналист Волга Ньюс.

Во-вторых, говорит, что назначенный ему судом штраф порядка 200 млн руб. выплатить не может, поскольку "что мог продать" уже продал. Зарплата же на принудительных работах на заводе у него небольшая — около 20 тыс. рублей. Он хочет устроиться на работу с зарплатой побольше — хотя бы тысяч 80-90. И вот тогда уже (наверное) может выплатить штраф.

В коридоре суда по чистой случайности Сазонова заметил его бывший адвокат — Дмитрий Тараборин. Последний прибыл в суд по другому делу — некоего Князева и, кажется, обрадовался, что журналист Волга Ньюс приехала в суд не на заседание этого Князева.

На судебном заседании об УДО Сазонову было оглашено, что он выплатил только 1 % от суммы назначенного судом штрафа. Также прокуратура Куйбышевского района провела проверку и установила, что Сазонов нарушал порядок в исправительном центре. Например, не убирал помещения в столовой. При этом Сазонову почему-то дали в исправительном центре разрешение на выезд в отпуск. Хотя к другим осужденным такое не применялось.

Сам Сазонов заявил в заседании, что он имел и поощрения.

"Что касается причины моих образовавшихся проблем — это штраф. Только на УДО я могу подать ходатайство, чтоб мне его сняли или уменьшили", — раскрыл информацию Сазонов.

При этом Сазонов также рассказал суду, что он никуда не денется от уплаты штрафа, поскольку он "невыездной и не выпускной", и штраф, возможно, достанется еще его детям и внукам.

"Поощрения у нас начальник центра просто так не дает. Никакой подтасовки быть не может. Это не с нашим начальником", — уверял суд Сазонов.

"То есть два взыскания объявлены вам…", — стал уточнять суд.

"В один день! А сейчас, получается, я злостный нарушитель", — закивал Сазонов.

Дальше суд зачитал характеристику Сазонова. Там, среди прочего прозвучало, что "характеризуется отрицательно". Также прокуратура в ходе заседания приобщила акты, подтверждающие, что Сазонов не принимал участие в уборке столовой.

В итоге суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Сазонова.

Напомним, Сазонова задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил Сазонову взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова. Сазонов вины в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил специального звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские". В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей.

В дальнейшем Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со "взятки" на "мошенничество" и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Летом 2024 г. года через Верховный суд Башкирии Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы.