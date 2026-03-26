Бывшему замначальника управления Росгвардии Дмитрию Сазонову отменили УДО

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 26 марта, Самарский областной суд рассмотрел протест прокуратуры на решение Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождение бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Ранее его судили за взятки от группировки "Законовские".

Дмитрий Сазонов прибыл в суд сам. Он был одет в черной водолазку и джинсы. Перед заседанием подошел к журналисту Волга Ньюс и объяснил свою позицию. Во-первых, как он слышал, якобы обжаловать его освобождение условно-досрочно решили после того, как об УДО написала журналист Волга Ньюс.

Во-вторых, говорит, что назначенный ему судом штраф порядка 200 млн руб. выплатить не может, поскольку "что мог продать" уже продал. Зарплата же на принудительных работах на заводе у него небольшая — около 20 тыс. рублей. Он хочет устроиться на работу с зарплатой побольше — хотя бы тысяч 80-90. И вот тогда уже (наверное) может выплатить штраф.

В коридоре суда по чистой случайности Сазонова заметил его бывший адвокат — Дмитрий Тараборин. Последний прибыл в суд по другому делу — некоего Князева и, кажется, обрадовался, что журналист Волга Ньюс приехала в суд не на заседание этого Князева. 

На судебном заседании об УДО Сазонову было оглашено, что он выплатил только 1 % от суммы назначенного судом штрафа. Также прокуратура Куйбышевского района провела проверку и установила, что Сазонов нарушал порядок в исправительном центре. Например, не убирал помещения в столовой. При этом Сазонову почему-то дали в исправительном центре разрешение на выезд в отпуск. Хотя к другим осужденным такое не применялось. 

Сам Сазонов заявил в заседании, что он имел и поощрения. 

"Что касается причины моих образовавшихся проблем — это штраф. Только на УДО я могу подать ходатайство, чтоб мне его сняли или уменьшили", — раскрыл информацию Сазонов. 

При этом Сазонов также рассказал суду, что он никуда не денется от уплаты штрафа, поскольку он "невыездной и не выпускной", и штраф, возможно, достанется еще его детям и внукам. 

"Поощрения у нас начальник центра просто так не дает. Никакой подтасовки быть не может. Это не с нашим начальником", — уверял суд Сазонов.

"То есть два взыскания объявлены вам…", — стал уточнять суд.

"В один день! А сейчас, получается, я злостный нарушитель", — закивал Сазонов.

Дальше суд зачитал характеристику Сазонова. Там, среди прочего прозвучало, что "характеризуется отрицательно". Также прокуратура в ходе заседания приобщила акты, подтверждающие, что Сазонов не принимал участие в уборке столовой. 

В итоге суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Сазонова.

Напомним, Сазонова задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил Сазонову взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова. Сазонов вины в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил специального звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские". В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей.

В дальнейшем Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со "взятки" на "мошенничество" и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Летом 2024 г. года через Верховный суд Башкирии Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

