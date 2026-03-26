16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суды Происшествия

В Самаре адвокат "в состоянии измененного сознания" оскорблял судью

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 450
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совет Палаты адвокатов Самарской области рассмотрел дисциплинарное производство в отношении местного юриста, который нецензурно выражался в общении с клиентом. Теперь его статус могут прекратить.

"В общении с доверителем адвокатом были допущены фамильярный тон, некорректные высказывания и нецензурная лексика", - указали в Палате адвокатов.

Помимо прочего юрист допускал оскорбительные выражения в отношении судьи, которая рассматривала гражданское дело.

"Указанные обстоятельства установлены на основании представленного заявителем аудиосообщения, направленного ему адвокатом. Состояние адвоката в момент записи сообщения характеризовалось явными признаками измененного сознания", — рассказали в ПАСО.

Кроме того, адвокат не заключил письменное соглашение с доверителем.

Совет Палаты адвокатов пришел к выводу, что поведение адвоката не соответствуют правилам делового общения и общепринятым профессиональным стандартам. В итоге ему объявили предупреждение о прекращении статуса и указали на недопустимость такого поведения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5