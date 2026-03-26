В Самаре адвокат "в состоянии измененного сознания" оскорблял судью

Совет Палаты адвокатов Самарской области рассмотрел дисциплинарное производство в отношении местного юриста, который нецензурно выражался в общении с клиентом. Теперь его статус могут прекратить.

"В общении с доверителем адвокатом были допущены фамильярный тон, некорректные высказывания и нецензурная лексика", - указали в Палате адвокатов.

Помимо прочего юрист допускал оскорбительные выражения в отношении судьи, которая рассматривала гражданское дело.

"Указанные обстоятельства установлены на основании представленного заявителем аудиосообщения, направленного ему адвокатом. Состояние адвоката в момент записи сообщения характеризовалось явными признаками измененного сознания", — рассказали в ПАСО.

Кроме того, адвокат не заключил письменное соглашение с доверителем.

Совет Палаты адвокатов пришел к выводу, что поведение адвоката не соответствуют правилам делового общения и общепринятым профессиональным стандартам. В итоге ему объявили предупреждение о прекращении статуса и указали на недопустимость такого поведения.