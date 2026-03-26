В Самаре адвокат "в состоянии измененного сознания" оскорблял судью

Совет Палаты адвокатов Самарской области рассмотрел дисциплинарное производство в отношении местного юриста, который нецензурно выражался в общении с клиентом. Теперь его статус могут прекратить.
"В общении с доверителем адвокатом были допущены фамильярный тон, некорректные высказывания и нецензурная лексика", - указали в Палате адвокатов.
Помимо прочего юрист допускал оскорбительные выражения в отношении судьи, которая рассматривала гражданское дело.
"Указанные обстоятельства установлены на основании представленного заявителем аудиосообщения, направленного ему адвокатом. Состояние адвоката в момент записи сообщения характеризовалось явными признаками измененного сознания", — рассказали в ПАСО.
Кроме того, адвокат не заключил письменное соглашение с доверителем.
Совет Палаты адвокатов пришел к выводу, что поведение адвоката не соответствуют правилам делового общения и общепринятым профессиональным стандартам. В итоге ему объявили предупреждение о прекращении статуса и указали на недопустимость такого поведения.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.