CARCADE приняла участие в ключевых автомобильных событиях Сибири

В марте компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) выступила партнёром нескольких отраслевых мероприятий в Барнауле и Томске, представив актуальные лизинговые решения для бизнеса и укрепив партнёрские отношения с ведущими автодилерами и представителями делового сообщества.

5 марта CARCADE приняла участие в деловом мероприятии "Мужской клуб", организованном издательским домом "Алтапресс" в Барнауле. Событие объединило собственников и первых лиц ведущих компаний Алтайского края. Среди участников — поставщики и представители брендов HAVAL, CHERY, OMODA, JAECOO, CHANGAN, JETOUR. Участие в мероприятии позволило CARCADE расширить деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества с представителями автомобильного рынка региона.

14 марта в Томске состоялся День открытых дверей автоцентра "Сто коней" GEELY. В рамках мероприятия для гостей были организованы музыкальная программа, развлекательные зоны, кейтеринг, розыгрыши и другие активности. CARCADE представила посетителям специальные предложения по лизингу автомобилей бренда Geely, продемонстрировав гибкие условия финансирования для предпринимателей и корпоративных клиентов.

Участие в отраслевых мероприятиях в разных регионах подтверждает активную позицию CARCADE на рынке автолизинга и стремление компании быть ближе к партнёрам и клиентам, предлагая эффективные финансовые инструменты для развития бизнеса.