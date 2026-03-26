Большегруз без "аварийки" стал причиной ДТП

В Шенталинском районе Самарской области на 16,2 км автодороги "Шентала‑Азеево" случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
По данным ГУ МВД по Самарской области, вечером в среду, 25 марта, 60- летний водитель автомобиля Mercedes‑Benz с прицепом, остановившись на проезжей части по пути из с. Шентала в с. Черемшан Республики Татарстан, не включил аварийную сигнализацию.
В стоящий большегруз врезался Chevrolet Lacetti под управлением 50- летнего мужчины.
В результате аварии водителю легковушки оказали помощь на месте, а его 43- летний пассажир был госпитализирован.
Водитель грузовика привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!