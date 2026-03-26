Большегруз без "аварийки" стал причиной ДТП

В Шенталинском районе Самарской области на 16,2 км автодороги "Шентала‑Азеево" случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По данным ГУ МВД по Самарской области, вечером в среду, 25 марта, 60- летний водитель автомобиля Mercedes‑Benz с прицепом, остановившись на проезжей части по пути из с. Шентала в с. Черемшан Республики Татарстан, не включил аварийную сигнализацию.

В стоящий большегруз врезался Chevrolet Lacetti под управлением 50- летнего мужчины.

В результате аварии водителю легковушки оказали помощь на месте, а его 43- летний пассажир был госпитализирован.

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.