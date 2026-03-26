Житель Самарской области лишился мопеда за пьяную езду с несовершеннолетним

В Сызрани привлекли к уголовной ответственности водителя, который повторно сел за руль нетрезвым, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре прошлого года сотрудники ДПС Госавтоинспекции МВД России "Сызранское" остановили мужчину, который управлял мопедом без шлема и перевозил пассажира‑подростка без защитной экипировки.

Кроме того, мужчина не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Задержанный, 32‑летний местный житель, признался, что перед поездкой выпил полтора литра пива. По его словам, он сел за руль, чтобы показать мопед потенциальному покупателю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 200 ч. обязательных работ, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2 года.

Мопед конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.