Житель Самарской области лишился мопеда за пьяную езду с несовершеннолетним

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Сызрани привлекли к уголовной ответственности водителя, который повторно сел за руль нетрезвым, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В сентябре прошлого года сотрудники ДПС Госавтоинспекции МВД России "Сызранское" остановили мужчину, который управлял мопедом без шлема и перевозил пассажира‑подростка без защитной экипировки.

Кроме того, мужчина не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Задержанный, 32‑летний местный житель, признался, что перед поездкой выпил полтора литра пива. По его словам, он сел за руль, чтобы показать мопед потенциальному покупателю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 200 ч. обязательных работ, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2 года.

Мопед конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

