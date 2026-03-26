16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Корпоративный кредитный портфель Сбера в Поволжье достиг 816 млрд рублей Сбер: вышла новая версия iOS-приложения для инвесторов с подробной аналитикой портфеля Число активных подписок СберПрайм в Поволжье достигло 1.8 млн В 2025 более 52 тыс. новых предпринимателей Поволжья доверили развитие своего дела Сберу Самарские предприниматели теперь могут совершать мгновенные переводы по бизнес-карте ПСБ

Банки Финансы

Сбер: запросы по 115-ФЗ практически не затрагивают селлеров

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сбере вопросы по 115-ФЗ возникают менее чем у 0,1% селлеров, работающих с банком. При этом более 70% из них после пояснений своих операций продолжают работу без каких-либо ограничений.

Чтобы банк понимал, как работает бизнес, Сбер предлагает селлерам бесплатное отраслевое решение с интеграцией API маркетплейсов. Предприниматели уже активно подключают API — это позволяет банку видеть реальные расходы бизнеса по продаже и продвижению товаров на маркетплейсах, и не запрашивать подтверждающие документы у клиента. Подключить интеграцию можно самостоятельно в интернет-банке СберБизнес: достаточно выбрать маркетплейс и подтвердить доступ к данным. Вся информация используется исключительно внутри банка и не передаётся третьим лицам.

Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбера

"Торговля на маркетплейсах имеет свои особенности, которые могут вызывать вопросы у банка. Многие операции, такие как комиссии, логистика, хранение и продвижение, проходят внутри площадок и не всегда видны банку. Чтобы сделать бизнес наших клиентов-селлеров более понятным для банка, мы предлагаем делиться информацией о работе внутри маркетплейса через API. Это значительно повышает уровень понимания деятельности клиента и устраняет необходимость запрашивать дополнительные документы. Благодаря этому подавляющее большинство наших селлеров не сталкиваются с банковскими запросами: их деятельность прозрачна и практически все вопросы банка можно снять без обращения к клиенту".

Для селлеров, которые пока не являются клиентами Сбера, банк предоставляет бесплатные сервисы поддержки, включая горячую линию по комплаенс по номеру 0321 доб. 6, образовательные курсы и вебинары по 115-ФЗ, а также экспертные материалы в блоге банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5