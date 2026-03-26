Сбер: запросы по 115-ФЗ практически не затрагивают селлеров

В Сбере вопросы по 115-ФЗ возникают менее чем у 0,1% селлеров, работающих с банком. При этом более 70% из них после пояснений своих операций продолжают работу без каких-либо ограничений.

Чтобы банк понимал, как работает бизнес, Сбер предлагает селлерам бесплатное отраслевое решение с интеграцией API маркетплейсов. Предприниматели уже активно подключают API — это позволяет банку видеть реальные расходы бизнеса по продаже и продвижению товаров на маркетплейсах, и не запрашивать подтверждающие документы у клиента. Подключить интеграцию можно самостоятельно в интернет-банке СберБизнес: достаточно выбрать маркетплейс и подтвердить доступ к данным. Вся информация используется исключительно внутри банка и не передаётся третьим лицам.

Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбера

"Торговля на маркетплейсах имеет свои особенности, которые могут вызывать вопросы у банка. Многие операции, такие как комиссии, логистика, хранение и продвижение, проходят внутри площадок и не всегда видны банку. Чтобы сделать бизнес наших клиентов-селлеров более понятным для банка, мы предлагаем делиться информацией о работе внутри маркетплейса через API. Это значительно повышает уровень понимания деятельности клиента и устраняет необходимость запрашивать дополнительные документы. Благодаря этому подавляющее большинство наших селлеров не сталкиваются с банковскими запросами: их деятельность прозрачна и практически все вопросы банка можно снять без обращения к клиенту".

Для селлеров, которые пока не являются клиентами Сбера, банк предоставляет бесплатные сервисы поддержки, включая горячую линию по комплаенс по номеру 0321 доб. 6, образовательные курсы и вебинары по 115-ФЗ, а также экспертные материалы в блоге банка.