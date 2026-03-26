По итогам 2025 года совокупный корпоративный кредитный портфель Сбера в Поволжье достиг 816 млрд рублей. Увеличение вложений по сравнению с 2024 произошло сразу в нескольких ключевых отраслях экономики Астраханской, Ульяновской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей. Наибольший прирост кредитования зафиксирован в агропромышленном комплексе, энергетике, металлургии, а также в сегменте жилой недвижимости и операций с недвижимым имуществом.

Наиболее уверенно чувствуют себя отрасли, составляющие основу экономики Поволжья. Объем кредитного портфеля в агропромышленном комплексе достиг 102 млрд рублей. Сектор энергетики показывает результат в 84 млрд рублей, а металлургическая и горнодобывающая промышленность — 59 млрд рублей.

Традиционно самую весомую долю в структуре корпоративного кредитования Сбера в Поволжье занимает сфера строительства жилья. Портфель банка в этом сегменте вырос почти на 6% по сравнению с 2024 годом и приблизился к отметке 180 млрд рублей. Благодаря этому доля строительной отрасли в общем кредитном портфеле увеличилась до 22% (против 16,1% годом ранее).

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Прошлый год показал, что экономика Поволжья остаётся "в тонусе". В частности мы фиксируем рост кредитования в отраслях, обеспечивающих технологический и продовольственный суверенитет. Но, пожалуй, главный "качественный сдвиг" мы видим в строительстве. Рост портфеля почти на 6% и увеличение доли сектора до 22% — это не просто цифры. За этим стоит живая стройка, что позволяет нам обеспечивать жильем, в первую очередь, семьи семи регионов Поволжья".

Всего в 2025 году при финансовой поддержке Сбера в семи регионах (Оренбургская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Астраханская и Волгоградская области) построено порядка 1,7 млн кв. метров жилья. В тройку лидеров по объемам ввода вошли: Пензенская область — 369 тыс. кв. м; Самарская область — 319 тыс. кв. м; Волгоградская область — 291 тыс. кв. м.

Активен инвестиционный процесс и в начале 2026 года. Только за первые два месяца года при поддержке банка запустили 33 новых проекта в сфере строительства на общую сумму почти 16 млрд рублей, что создает фундамент для дальнейшего роста жилищного строительства в регионах.