В связи с ремонтными работами поменяется расписание электричек на участке Самара — Похвистнево

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево — Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево, сообщает "Самарская ППК".
31 марта, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля и 1 мая 2026 г. отменяется пригородный поезд № 7510 Самара (отпр. 09:03) — Похвистнево (приб.11:43).
31 марта, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля 2026 г. отменяется пригородный поезд № 7509 Похвистнево (отпр.15:46) — Самара (приб.18:38).
31 марта, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 апреля 2026 г. отменяется пригородный поезд
№ 7522 Самара (отпр.16:37) — Новоотрадная (приб.18:25). Поезд № 7530 Самара (отпр. 21:00) — Новоотрадная (приб. 22:44) устанавливается сообщением Самара (отпр. 21:00) — Кинель (приб. 21:55)
на участке Кинель — Новоотрадная отменяется.
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля 2026 г. отменяется пригородный поезд
№ 7527 Похвистнево (отпр. 06:03) — Самара (приб. 08:48).
1 мая 2026 г. отменяются пригородные поезда № 7529 Новоотрадная (отпр. 05:42) — Самара (приб. 07:32)
и № 6505 Новоотрадная (отпр. 15:09) — Самара (приб.17:10).
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля 2026 г. поезд № 7529 Новоотрадная (отпр. 05:43) — Самара (приб. 07:32) устанавливается сообщением Похвистнево (отпр. 04:45) — Самара (приб. 07:32). Поезд № 7506 Самара (отпр. 12:19) — Новоотрадная (приб.14:02) устанавливается сообщением Самара (отпр.12:19) — Похвистнево (приб.14:58).
Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00.
