"Ласточку" между Самарой и Уфой запустят с 8 мая

Скоростной пригородный поезд "Ласточка" между Самарой и Уфой начнет курсировать с 8 мая. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил на брифинге заместитель начальника Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) - начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Фото: Аполлинария Булыгина

Ранее сообщалось, что проект могут запустить 30 апреля.

"Ласточки" буду ходить в пятницу, субботу и воскресенье. В пятницу поезд будет отправляться из Самары в 17:30 (16:30 мск) и прибывать в Уфу в 00:58 (22:58 мск). "В субботу и воскресенье поезд отправляется из Уфы в 6:50, прибывая в Самару в 12:18, и из Самары отправляется в эти же сутки в 17:30, прибывая в Уфу в 0:58", - пояснил Алексей Ситников. 

"Время в пути составит 6 часов 28 минут. Соответственно, маршрутная скорость 80,9 км в час. Это очень хорошая маршрутная скорость", - отметил он. 

Проезд будет стоить около 1600 рублей.

Напомним, ласточка на маршруте "Самара - Уфа" станет началом стратегического проекта КбшЖД "Самара - центр семи столиц". Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы, это будут Пенза, Оренбург, Саратов, Саранск и Ульяновск.

