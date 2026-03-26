Юные химики из Самарской области участвуют в заключительном этапе ВсОШ по химии в Сириусе

СИРИУС. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сириус стал площадкой для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. На федеральную территорию приехали около 500 талантливых ребят со всей России.

В этом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии участвуют школьники из федеральной территории "Сириус" и 73 регионов России. Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра "Сириус" и проходили здесь учебно-тренировочные сборы.

Софья Габдрахманова, школьница из Самарской области, уже становилась победителем и призером всероссийской олимпиады школьников по химии. Девушка также неоднократно принимала участие в образовательных программах Сириуса.

Любовь к химии у Софьи появилась в седьмом классе, когда она начала посещать спецкурсы по химии в региональном центре по модели Сириуса Самарской области. Во многом это стало возможным благодаря педагогу Сергею Николаевичу Яшину. Его особая манера преподавания и талант подачи материала помогли школьнице с головой погрузиться в эту науку.

"В этом году мое участие в заключительном этапе ВсОШ по химии похоже на прощание со старым другом. Моя главная цель — доказать себе, что я способна на многое. Химия — это наука безграничных возможностей, где постоянно открывают что-то новое. Если эксперимент не удался, это не значит, что он невозможен в принципе, — просто наши знания или подход требуют пересмотра. Такая мысль вдохновляет меня на дальнейшую учебу и эксперименты", — отмечает София Габдрахманова.

Сириус принимает финал всероссийской олимпиады школьников пятый год подряд. Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра "Сириус" и проходили здесь учебно-тренировочные сборы. Призеры и победители всероссийской олимпиады школьников становятся частью сообщества, которое объединяет лучших педагогов страны, ученых, представителей ведущих компаний и таких же увлеченных наукой единомышленников. Успешное выступление на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет продолжить обучение и включаться в передовые научные и исследовательские проекты. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в профильные вузы без экзаменов.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

