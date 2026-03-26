В Тольятти появилась виртуальная карта укрытий

В четверг, 26 марта, на официальном сайте администрации Тольятти опубликована виртуальная карта с указанием всех укрытий на случай сигналов гражданской обороны "Внимание всем!" и "Ракетная опасность".

На карте отмечены подвалы многоквартирных домов, гаражно‑строительные кооперативы, цокольные этажи зданий, подземные переходы и парковки, а также иные заглубленные помещения, приспособленные для временного размещения граждан.

Департамент общественной безопасности Тольятти напомнил управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН о необходимости поддерживать укрытия в надлежащем состоянии (обеспечивать сухость, чистоту, освещение и вентиляцию), оперативно открывать укрытия при получении сигнала гражданской обороны и строго следовать инструкциям органов управления ГО.

