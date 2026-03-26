В Тольятти появилась виртуальная карта укрытий

В четверг, 26 марта, на официальном сайте администрации Тольятти опубликована виртуальная карта с указанием всех укрытий на случай сигналов гражданской обороны "Внимание всем!" и "Ракетная опасность".
На карте отмечены подвалы многоквартирных домов, гаражно‑строительные кооперативы, цокольные этажи зданий, подземные переходы и парковки, а также иные заглубленные помещения, приспособленные для временного размещения граждан.
Департамент общественной безопасности Тольятти напомнил управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН о необходимости поддерживать укрытия в надлежащем состоянии (обеспечивать сухость, чистоту, освещение и вентиляцию), оперативно открывать укрытия при получении сигнала гражданской обороны и строго следовать инструкциям органов управления ГО.
Ознакомиться с картой можно на официальном портале администрации.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет