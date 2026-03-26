Авито: сайты с объявлениями стали главной площадкой для онлайн-покупок от 30 тысяч рублей в ПФО

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы изучить покупательское поведение при выборе дорогих товаров. Для значительной части жителей Приволжского федерального округа крупные покупки в онлайне стали привычными, а сайты с объявлениями — одной из главных площадок для таких приобретений.

Большинство опрошенных (56%) используют онлайн-площадки для покупок стоимостью от 30 тысяч рублей. Из них 21% делают это регулярно, еще 35% обращаются к таким сервисам время от времени. Оставшиеся 45% респондентов отметили, что не используют онлайн-каналы для подобных покупок.

Маркетплейсы для приобретения товаров от 30 тысяч рублей выбирают 76% респондентов. Сайты с объявлениями используют 40% опрошенных, интернет-магазины конкретного бренда — 25%. Мобильные приложения брендов и поисковые системы применяют по 19% покупателей, социальные сети — 13%.

При покупках для важных жизненных событий, например свадьбы, рождения ребенка или переезда, респонденты чаще всего выбирают сайты с объявлениями — их используют 26% опрошенных. Интернет-магазины брендов и поисковые системы по 21%. Мобильные приложения брендов выбирают 17% участников опроса, социальные сети — 13%. Каждый десятый (10%) респондент сообщил, что не использует онлайн-площадки для таких покупок. Среди тех, кто все же делает такие покупки онлайн, 48% отметили, что онлайн-реклама влияет на их выбор.

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах точнее всего соответствует интересам и потребностям аудитории при планировании покупок от 30 тыс. рублей — так ответили 55% участников опроса. Реклама на ТВ получила 32%, в поисковых системах — 30%, в социальных сетях — 29%. Рекламу на видеоплатформах назвали 25%, у блогеров — 22%. Сервисы коротких видео, музыкальные сервисы и банковские приложения и рассылки отметили по 18%, наружную рекламу — 14%, радио — 6%.

Реклама на каких площадках наиболее точно попадает в ваши интересы и потребности при планировании покупок от 30 тыс. руб.?

Площадка Доля ответов респондентов, % На сайтах с объявлениями и маркетплейсах 55% На ТВ 32% В поисковых системах 30% В соцсетях 29% На видеоплатформах 25% У блогеров 22% В сервисах коротких видеороликов 18% В музыкальных сервисах 18% В банковских приложениях и рассылках 18% Наружная реклама 14% На радио 6%

Чаще всего (46%) респонденты отмечают, что реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах привела их к покупке товаров дороже 30 тысяч рублей. По 22% указали социальные сети, 21% — ТВ, 20% — поисковые системы. Видеоплатформы выбрали 18% опрошенных, рекламу у блогеров — 16%, музыкальные сервисы — 14%, сервисы коротких видео — 13%, наружную рекламу — 12%, банковские приложения и рассылки — 10%, радио — 4%. При этом 7% респондентов сообщили, что реклама не повлияла на их решение о крупной покупке.

Реклама на каких площадках в итоге привела вас к дорогостоящей покупке от 30 тыс. руб.?

Площадка Доля ответов респондентов, % На сайтах с объявлениями и маркетплейсах 46% В соцсетях 22% На ТВ 21% В поисковых системах 20% На видеоплатформах 18% У блогеров 16% В музыкальных сервисах 14% В сервисах коротких видеороликов 13% Наружная реклама 12% В банковских приложениях и рассылках 10% На радио 4%

"Когда речь идет о крупных покупках с определенным средним чеком или для важного события, пользователю необходимо не просто увидеть рекламу, а столкнуться с ней в момент выбора между несколькими предложениями. Именно поэтому сайты с объявлениями оказываются значимым каналом в таких категориях. По данным опроса, 44% респондентов сообщили, что реклама на этих площадках привела их к покупке. Для рекламодателя это означает, что такой канал работает не только на знание о бренде, но и на выбор в момент принятия решения", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.