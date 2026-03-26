Авито: сайты с объявлениями стали главной площадкой для онлайн-покупок от 30 тысяч рублей в ПФО

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы изучить покупательское поведение при выборе дорогих товаров. Для значительной части жителей Приволжского федерального округа крупные покупки в онлайне стали привычными, а сайты с объявлениями — одной из главных площадок для таких приобретений.

Большинство опрошенных (56%) используют онлайн-площадки для покупок стоимостью от 30 тысяч рублей. Из них 21% делают это регулярно, еще 35% обращаются к таким сервисам время от времени. Оставшиеся 45% респондентов отметили, что не используют онлайн-каналы для подобных покупок.

Маркетплейсы для приобретения товаров от 30 тысяч рублей выбирают 76% респондентов. Сайты с объявлениями используют 40% опрошенных, интернет-магазины конкретного бренда — 25%. Мобильные приложения брендов и поисковые системы применяют по 19% покупателей, социальные сети — 13%.

При покупках для важных жизненных событий, например свадьбы, рождения ребенка или переезда, респонденты чаще всего выбирают сайты с объявлениями — их используют 26% опрошенных. Интернет-магазины брендов и поисковые системы по 21%. Мобильные приложения брендов выбирают 17% участников опроса, социальные сети — 13%. Каждый десятый (10%) респондент сообщил, что не использует онлайн-площадки для таких покупок. Среди тех, кто все же делает такие покупки онлайн, 48% отметили, что онлайн-реклама влияет на их выбор.

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах точнее всего соответствует интересам и потребностям аудитории при планировании покупок от 30 тыс. рублей — так ответили 55% участников опроса. Реклама на ТВ получила 32%, в поисковых системах — 30%, в социальных сетях — 29%. Рекламу на видеоплатформах назвали 25%, у блогеров — 22%. Сервисы коротких видео, музыкальные сервисы и банковские приложения и рассылки отметили по 18%, наружную рекламу — 14%, радио — 6%.

Реклама на каких площадках наиболее точно попадает в ваши интересы и потребности при планировании покупок от 30 тыс. руб.?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

На сайтах с объявлениями и маркетплейсах

55%

На ТВ

32%

В поисковых системах

30%

В соцсетях

29%

На видеоплатформах

25%

У блогеров

22%

В сервисах коротких видеороликов

18%

В музыкальных сервисах

18%

В банковских приложениях и рассылках

18%

Наружная реклама

14%

На радио

6%

Чаще всего (46%) респонденты отмечают, что реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах привела их к покупке товаров дороже 30 тысяч рублей. По 22% указали социальные сети, 21% — ТВ, 20% — поисковые системы. Видеоплатформы выбрали 18% опрошенных, рекламу у блогеров — 16%, музыкальные сервисы — 14%, сервисы коротких видео — 13%, наружную рекламу — 12%, банковские приложения и рассылки — 10%, радио — 4%. При этом 7% респондентов сообщили, что реклама не повлияла на их решение о крупной покупке.

Реклама на каких площадках в итоге привела вас к дорогостоящей покупке от 30 тыс. руб.?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

На сайтах с объявлениями и маркетплейсах

46%

В соцсетях

22%

На ТВ

21%

В поисковых системах

20%

На видеоплатформах

18%

У блогеров

16%

В музыкальных сервисах

14%

В сервисах коротких видеороликов

13%

Наружная реклама

12%

В банковских приложениях и рассылках

10%

На радио

4%

"Когда речь идет о крупных покупках с определенным средним чеком или для важного события, пользователю необходимо не просто увидеть рекламу, а столкнуться с ней в момент выбора между несколькими предложениями. Именно поэтому сайты с объявлениями оказываются значимым каналом в таких категориях. По данным опроса, 44% респондентов сообщили, что реклама на этих площадках привела их к покупке. Для рекламодателя это означает, что такой канал работает не только на знание о бренде, но и на выбор в момент принятия решения", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

*Исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

