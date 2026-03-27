Стартовал Всероссийский медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" для молодых профессионалов

Началась заявочная кампания Всероссийского медиаконкурса "Камера.Поход.Россия" для молодых специалистов медиаиндустрии, благодаря которому они получат уникальную возможность прокачать навыки в создании качественного видеоконтента под руководством опытных наставников, посетить увлекательные лекции от ведущих спикеров, а также смогут отправиться в экспедиции по России и снять фильмы о природе, людях и путешествиях по стране.

Конкурс запущен программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" (реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети") совместно с "Таврида.АРТ" и АНО "Молодежный центр "ШУМ" в рамках проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие".

К участию приглашаются молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, работающие или развивающиеся в сфере медиа и кино: режиссеры и сценаристы, операторы-постановщики, звукорежиссеры, монтажеры, актеры. Для участия необходимо подать онлайн-заявку на сайте, приложив видеовизитку и портфолио.

Конкурсный отбор на участие в проекте продлится по 5 апреля (подача заявок до этой даты).

По итогам заявочного этапа экспертный совет отберет 100 финалистов. Они объединятся в команды и под руководством наставников — представителей кино- и медиаиндустрии — пройдут полный цикл создания короткометражных фильмов, который в дальнейшем станет единым сериалом, а также социальных рекламных материалов о путешествиях по России: от разработки идеи и сценария до съемок и финальной презентации работ.

"Мы стремимся создать мощный пул профессионалов, готовых делиться своими знаниями и опытом, а также привносить новые идеи в развитие медиаиндустрии. Сто финалистов, объединенных в 20–25 команд, смогут продемонстрировать свои таланты и креативность, работая над созданием качественного видеоконтента, который будет не только вдохновлять, но и воспитывать патриотизм среди молодежи. Конкурс призван не только популяризировать походный туризм и активный образ жизни, но и воспитать чувство гордости за нашу страну. Участники получат уникальную возможность погрузиться в богатство русской природы и культуры, а также создать контент, который отразит истинные ценности нашего народа. Уверен, что этот проект станет стартовой площадкой для молодых специалистов, которые будут формировать облик отечественного медиаконтента, наполненного любовью к Родине и гордостью за ее историю!" — говорит заместитель генерального директора АНО "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев.

После отбора финалисты отправятся на очную образовательную программу "Камера.Поход.Россия", которая пройдет 12–15 мая 2026 г. в молодежном центре "ШУМ" в Калининградской области. Здесь участники познакомятся с наставниками, объединятся в команды и разработают концепции будущих видеоработ.

"Для нас важно, чтобы молодые медиаспециалисты учились по-настоящему видеть и чувствовать свою страну. Россия огромна, многогранна и удивительно красива, но развивать ее можно только тогда, когда знаешь ее, любишь и гордишься тем, что в ней есть. Через экспедиции, творчество и командную работу участники откроют для себя новые места, истории и людей, а затем смогут рассказать об этом через объектив и создаваемый контент. Мы верим, что именно такой контент способен вдохновлять — пробуждать у людей желание путешествовать по России, открывать ее заново, бережно относиться к ее природе и культуре. И чем больше молодых авторов будут говорить о красоте и ценности нашей страны, тем больше людей смогут увидеть ее глазами тех, кто искренне ею восхищается", — отмечает руководитель Центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина.

Ключевым этапом конкурса станут экспедиции по регионам России, где участники смогут применить свои навыки в реальных походных условиях. Во время экспедиций команды создадут видеоролики о путешествиях по России, а также короткометражные фильмы, которые станут частью будущего сериала.

С 30 августа по 5 сентября в Крыму в арт-кластера "Таврида" в рамках Летней школы Академии "Меганом" опытные профессионалы поделятся с молодыми людьми знаниями и навыками, необходимыми для работы с медиаконтентом.

"Арт-кластер "Таврида" — это город молодых творцов, где встречаются неравнодушные люди, заинтересованные в развитии творческих индустрий. На нашей площадке участники впервые представят свои работы и получат обратную связь от экспертов. После завершения конкурса зрители смогут увидеть сериал, который через личный опыт и живые впечатления рассказывает о горном туризме и походных маршрутах в разных уголках страны. Уверен, что творческие команды смогут на языке киноискусства передать красоту горных ландшафтов России и вдохновят зрителей на путешествия!" — рассказывает куратор арт-школы, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластер "Таврида" Владислав Миронов.

Здесь же состоится финальный этап конкурса, где участники завершат работу над фильмами и представят их экспертному жюри. Показ и защита работ участников, награждение победителей состоятся 4 сентября 2026 года. Работы победителей разместят на ТВ, в онлайн-кинотеатрах, соцсетях и туристических платформах.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

"Больше, чем путешествие" — программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Программа действует при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Российского общества "Знание", президентской платформы "Россия — страна возможностей", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития и Россотрудничества.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

