Космический "Маяк": 16-летие радиостанции отметили эфиром с участием легенд телевидения и героев исторической акции

Студия ГТРК "Самара" на один день превратилась в открытый космос, соединив прошлое, настоящее и будущее. 16-й День Рождения радиостанции "Маяк-Самара" стал отправной точкой для масштабного медиапроекта, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос. Для региона, который по праву считается одним из ключевых центров отечественной космической отрасли, такое "космическое" празднование стало не просто событием, а символом преемственности поколений.

Центральным событием юбилея стала встреча участников легендарной акции 2011 года "САМАРА. КОСМОС. 50". 15 лет назад почти три тысячи студентов выстроились в гигантскую надпись на площади Куйбышева, которую зафиксировал спутник.

Спустя полтора десятилетия молодые люди (а сегодня уже состоявшиеся специалисты, родители) вновь собрались вместе, чтобы поделиться личными историями. Флешмоб не только вошел в историю, но и изменил судьбы его участников: помог найти спутников жизни и создать семьи. Одна из пар, познакомившаяся в 2011 году, сейчас воспитывает троих детей. Эти воспоминания, прозвучавшие в эфире, стали самым трогательным свидетельством того, что патриотическое единство имеет долгую и счастливую историю.

Во время прямого включения с помощью видеосвязи о том, как был придуман проект, и масштабе космической фотосессии рассказал заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Своими воспоминаниями о том, как флешмоб ушел далеко за пределы региона, поделился президент телекомпании ВИD, легендарный журналист, теле- и радиоведущий, продюсер Александр Любимов, который был ведущим "космического эфира" 15 лет назад.

Гостей главной студии ГТРК "Самара" поздравили радиоведущая федерального "Маяка" Маргарита Митрофанова и политический обозреватель радио "Вести FM" Владимир Аверин.

Празднование дня рождения "Маяка" в Самаре прошло в рамках второго Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", организованного ГТРК "Самара". Конкурс, учредителями которого выступают ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос", нацелен на популяризацию истории отечественной космонавтики. Мероприятие реализовано при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

Председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы, директор ГТРК "Самара" Елена Крылова подчеркнула символичность встречи: "Вокруг темы космоса всё удивительно. Уже тогда, 15 лет назад, было очевидно, что из нашей акции родится нечто большее, чем просто традиция. Мы ставили исключительно просветительские цели, но сама идея несла в себе невероятную космическую энергию, поэтому сегодня к нам в студию пришли участники, которые познакомились на площади Куйбышева, со своими детьми. В одной семье детей уже трое!"

Впереди Всероссийский мультимедийный марафон, который 11 апреля будет транслироваться на телеканале "Самара-24", на платформе "СМОТРИМ.РУ" и на телеканалах региональных филиалов ВГТРК. В апреле на пл. Куйбышева планируется легендарный флешмоб "САМАРА.КОСМОС.65". Следите за анонсами проекта.