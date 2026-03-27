Генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев возглавил попечительский совет СамГТУ

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Первое заседание попечительского совета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) состоялось 24 марта 2026 года. В состав совета вошли представители крупных промышленных предприятий и технологических компаний региона, председателем единогласно был избран генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В ходе мероприятия была подробно рассмотрена программа развития вуза на 2026–2036 годы.

Основными направлениями научно-технологической деятельности СамГТУ на ближайшее десятилетие определены оборонные технологии, малотоннажная химия, специальные химические технологии и новые материалы. Именно в этих сферах будет сконцентрирована работа ученых вуза.

"Миссию нашего университета мы видим в наращивании мощности интеллектуального капитала для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, обеспечения технологического лидерства и обороноспособности России", — подчеркнул в своем докладе ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Для АО Транснефть - Приволга" СамГТУ является опорным вузом, на базе которого проходят обучение перспективные и востребованные для предприятия специалисты.

"Уверен, что программа развития университета позволит еще более конструктивно выстроить работу, в том числе нашу совместную. А попечительский совет станет эффективным инструментом консолидации лучших научных, образовательных и практических решений, которые позволят СамГТУ занять еще более высокие позиции среди образовательных учреждений, воспитать лучших ученых и инженеров, которые будут работать на благо нашего предприятия и всей страны", — отметил Дмитрий Бузлаев, подводя итоги заседания.

С 2001 года АО "Транснефть - Приволга" осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы СамГТУ и курируемой кафедры "Трубопроводный транспорт". За этот период созданы:

— тематическая аудитория по дисциплине "Эксплуатация и методы ремонта магистральных трубопроводов";

— тематическая аудитория по дисциплине "Резервуары и резервуарное оборудование";

— учебно-лабораторная аудитория по дисциплинам "Диагностика и методы неразрушающего контроля";

— тематическая аудитория "Диспетчеризация и товарно-транспортная работа";

— учебная лаборатория для проведения практических работ по дисциплине "Измерение и контроль в технологических процессах транспорта и хранения нефти и газа";

— тематическая аудитория для проведения практических работ по дисциплинам "Физико-химические основы коррозии", "Защита объектов транспорта и хранения нефти и газа от коррозии";

— компьютерный класс кафедры "Трубопроводный транспорт".

Разработан комплекс с использованием VR-технологий для отработки навыков выполнения работ по вырезке катушки с применением машины для резки труб (МРТ) и герметизации трубопровода с применением герметизатора резинокордного (ГРК).

Совместно с вузом на постоянной основе проводятся профориентационные и научно-просветительские мероприятия, производственные практики для студентов, курсы повышения квалификации для работников предприятия.

