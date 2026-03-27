Генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев возглавил попечительский совет СамГТУ

Первое заседание попечительского совета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) состоялось 24 марта 2026 года. В состав совета вошли представители крупных промышленных предприятий и технологических компаний региона, председателем единогласно был избран генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

В ходе мероприятия была подробно рассмотрена программа развития вуза на 2026–2036 годы.

Основными направлениями научно-технологической деятельности СамГТУ на ближайшее десятилетие определены оборонные технологии, малотоннажная химия, специальные химические технологии и новые материалы. Именно в этих сферах будет сконцентрирована работа ученых вуза.

"Миссию нашего университета мы видим в наращивании мощности интеллектуального капитала для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, обеспечения технологического лидерства и обороноспособности России", — подчеркнул в своем докладе ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Для АО Транснефть - Приволга" СамГТУ является опорным вузом, на базе которого проходят обучение перспективные и востребованные для предприятия специалисты.

"Уверен, что программа развития университета позволит еще более конструктивно выстроить работу, в том числе нашу совместную. А попечительский совет станет эффективным инструментом консолидации лучших научных, образовательных и практических решений, которые позволят СамГТУ занять еще более высокие позиции среди образовательных учреждений, воспитать лучших ученых и инженеров, которые будут работать на благо нашего предприятия и всей страны", — отметил Дмитрий Бузлаев, подводя итоги заседания.