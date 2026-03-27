Из‑за включенной электроплитки в Тольятти случился пожар

В Комсомольском районе Тольятти в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Возгорание произошло в понедельник, 23 марта, в одной из квартир дома по ул. Матросова. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м.
Предварительной причиной пожара стала включенная электроплитка, оставленная без присмотра.
В результате пожара пострадал 57-летний мужчина, который получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.
Огнеборцы МЧС спасли 8 жильцов из соседних квартир, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !