Из‑за включенной электроплитки в Тольятти случился пожар

В Комсомольском районе Тольятти в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Возгорание произошло в понедельник, 23 марта, в одной из квартир дома по ул. Матросова. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м.

Предварительной причиной пожара стала включенная электроплитка, оставленная без присмотра.

В результате пожара пострадал 57-летний мужчина, который получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Огнеборцы МЧС спасли 8 жильцов из соседних квартир, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.