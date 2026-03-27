Магия цирка: благотворительные представления для юных зрителей

Самарский государственный цирк совместно с артистами программы "Жираф шоу" и детским образцовым цирковым коллективом "Арлекино" подарил незабываемые мгновения радости и добра. Выездные благотворительные представления прошли в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга" и в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой.

Магия цирка — это настоящий подарок для юных сердец. На импровизированной арене, развернувшейся в стенах центра и больницы, около часа царит феерия ярких, многоликих номеров.

"Очень рады, что дети могут увидеть представление: веселых клоунов, яркую красивую одежду, в которой обычно выступают цирковые артисты. Хочется, чтобы у детей на лицах были улыбки и звучал смех. Цирк — это лучшее место на земле, говорил театральный режиссер Станиславский", — отмечает перед началом праздничного мероприятия заместитель директора Центра коррекционной помощи детям Людмила Царева.

Даже взрослые, сопровождавшие своих детей в больнице, невольно погружаются в трепетный мир представления, и на их усталых лицах расцветают улыбки. А дети с восторгом приветствуют каждого артиста. Глаза, горящие любопытством и предвкушением чуда, следят за завораживающим танцем с обручами. Грациозность, пластичность и филигранная техника девушки, играющей с множеством сверкающих колец, не останавливаясь ни на секунду и при этом меняя ритм и темп — все это сразу завораживает маленьких зрителей. И подростки, и малыши провожают артистку искренними аплодисментами.

Волшебным мостом между сценическим действом и детскими сердцами становятся интермедии клоуна программы "Жираф шоу" Артема Малкова. В его чутком исполнении стирается невидимая грань между ареной и залом, между артистом и зрителем. Его ловкие фокусы вызывают бурю детского смеха, а приглашения к участию в представлении подхватываются с неподдельным рвением. Ребята тянут руки, стремятся выбежать на импровизированную сцену, с азартом погружаясь в каждую забаву. С каким восторгом они выполняют задания, на этот короткий, но драгоценный миг становясь частью настоящей цирковой труппы!

Для Артема Малкова это не первое благотворительное выступление, и он с огромной радостью приезжает, веря в целительную силу искреннего смеха. Как и на большой арене, здесь ощущается непредсказуемость, живой отклик зала. "Форма выступления всегда подготовлена, но как оно пойдет, заранее неизвестно, — поделился артист. — Всегда ориентируюсь по ситуации, импровизирую, это живое выступление и живые эмоции зала. Если зрители не засмеются — это нормально, и из этой точки тоже можно работать".

Стоит отметить, что Артем Малков начинал свою творческую карьеру с известным клоуном, заслуженным артистом России Владимиром Камардиным. И сегодня Артем несет в себе веру в то, что клоун — это тот, кто напоминает детям и взрослым: невзирая ни на какие трудности, в жизни всегда есть место для радости. Более того — он помогает каждому зрителю отыскать эту радость внутри себя.

Заместитель главного врача Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Дмитрий Шугуров уверяет: терапевтический эффект подобных увеселительных мероприятий научно не доказан. И вместе с тем подчеркивает, что такие события в больнице создают положительную психо-эмоциональную атмосферу, благоприятно влияющую на пациентов.

"Любая больница для ребенка стресс. Мы создаем зоны рекреации, игровые, чтобы отвлечь детей от болезни. Стараемся чтобы развлекательных мероприятий у нас было достаточное количество: обязательно проводим их во все традиционные праздничные дни, большой комплекс мероприятий готовим к Дню защиты детей и всегда открыты для всех организаций, которые предлагают отвлечь и развеселить наших пациентов", — рассказал Дмитрий Шугуров.