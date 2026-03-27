Магия цирка: благотворительные представления для юных зрителей

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский государственный цирк совместно с артистами программы "Жираф шоу" и детским образцовым цирковым коллективом "Арлекино" подарил незабываемые мгновения радости и добра. Выездные благотворительные представления прошли в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга" и в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой.

Фото: предоставлено автором

Магия цирка — это настоящий подарок для юных сердец. На импровизированной арене, развернувшейся в стенах центра и больницы, около часа царит феерия ярких, многоликих номеров.

"Очень рады, что дети могут увидеть представление: веселых клоунов, яркую красивую одежду, в которой обычно выступают цирковые артисты. Хочется, чтобы у детей на лицах были улыбки и звучал смех. Цирк — это лучшее место на земле, говорил театральный режиссер Станиславский", — отмечает перед началом праздничного мероприятия заместитель директора Центра коррекционной помощи детям Людмила Царева. 

Даже взрослые, сопровождавшие своих детей в больнице, невольно погружаются в трепетный мир представления, и на их усталых лицах расцветают улыбки. А дети с восторгом приветствуют каждого артиста. Глаза, горящие любопытством и предвкушением чуда, следят за завораживающим танцем с обручами. Грациозность, пластичность и филигранная техника девушки, играющей с множеством сверкающих колец, не останавливаясь ни на секунду и при этом меняя ритм и темп — все это сразу завораживает маленьких зрителей. И подростки, и малыши провожают артистку искренними аплодисментами. 

Волшебным мостом между сценическим действом и детскими сердцами становятся интермедии клоуна программы "Жираф шоу" Артема Малкова. В его чутком исполнении стирается невидимая грань между ареной и залом, между артистом и зрителем. Его ловкие фокусы вызывают бурю детского смеха, а приглашения к участию в представлении подхватываются с неподдельным рвением. Ребята тянут руки, стремятся выбежать на импровизированную сцену, с азартом погружаясь в каждую забаву. С каким восторгом они выполняют задания, на этот короткий, но драгоценный миг становясь частью настоящей цирковой труппы!

Для Артема Малкова это не первое благотворительное выступление, и он с огромной радостью приезжает, веря в целительную силу искреннего смеха. Как и на большой арене, здесь ощущается непредсказуемость, живой отклик зала. "Форма выступления всегда подготовлена, но как оно пойдет, заранее неизвестно, — поделился артист. — Всегда ориентируюсь по ситуации, импровизирую, это живое выступление и живые эмоции зала. Если зрители не засмеются — это нормально, и из этой точки тоже можно работать".

Стоит отметить, что Артем Малков начинал свою творческую карьеру с известным клоуном, заслуженным артистом России Владимиром Камардиным. И сегодня Артем несет в себе веру в то, что клоун — это тот, кто напоминает детям и взрослым: невзирая ни на какие трудности, в жизни всегда есть место для радости. Более того — он помогает каждому зрителю отыскать эту радость внутри себя. 

Заместитель главного врача Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Дмитрий Шугуров уверяет: терапевтический эффект подобных увеселительных мероприятий научно не доказан. И вместе с тем подчеркивает, что такие события в больнице создают положительную психо-эмоциональную атмосферу, благоприятно влияющую на пациентов. 

"Любая больница для ребенка стресс. Мы создаем зоны рекреации, игровые, чтобы отвлечь детей от болезни. Стараемся чтобы развлекательных мероприятий у нас было достаточное количество: обязательно проводим их во все традиционные праздничные дни, большой комплекс мероприятий готовим к Дню защиты детей и всегда открыты для всех организаций, которые предлагают отвлечь и развеселить наших пациентов", — рассказал Дмитрий Шугуров. 

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

