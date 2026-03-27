Самарцев предупреждают о поддельных QR‑кодах на контейнерных площадках

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области предупреждает жителей о рисках мошенничества — злоумышленники могут размещать поддельные QR‑коды.
В рамках пилотного проекта на контейнерных площадках Самары в ближайшее время разместят официальные QR‑коды. С их помощью граждане смогут через чат‑бот оперативно сообщать о выявленных нарушениях, таких как не вывезенный мусор или неудовлетворительное состояние площадок.
Если вы обнаружили подозрительный QR‑код или столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите на горячую линию ГЖИ: 8‑846‑200‑02‑98.
Как не попасться на уловки мошенников:
проверяйте качество печати: официальные коды изготовлены типографским способом;
ищите на коде номер горячей линии ГЖИ: 8‑846‑200‑02‑98;
при работе с официальным чат‑ботом не требуется передавать личные данные или банковские реквизиты — достаточно отправить фото контейнерной площадки для фиксации возможных нарушений.