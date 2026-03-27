Самарцев предупреждают о поддельных QR‑кодах на контейнерных площадках

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области предупреждает жителей о рисках мошенничества — злоумышленники могут размещать поддельные QR‑коды. 

Фото: ГЖИ Самарской области

В рамках пилотного проекта на контейнерных площадках Самары в ближайшее время разместят официальные QR‑коды. С их помощью граждане смогут через чат‑бот оперативно сообщать о выявленных нарушениях, таких как не вывезенный мусор или неудовлетворительное состояние площадок.

Как не попасться на уловки мошенников:

проверяйте качество печати: официальные коды изготовлены типографским способом;

ищите на коде номер горячей линии ГЖИ: 8‑846‑200‑02‑98;

при работе с официальным чат‑ботом не требуется передавать личные данные или банковские реквизиты — достаточно отправить фото контейнерной площадки для фиксации возможных нарушений. 

Если вы обнаружили подозрительный QR‑код или столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите на горячую линию ГЖИ: 8‑846‑200‑02‑98.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

