Самарцев предупреждают о поддельных QR‑кодах на контейнерных площадках

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области предупреждает жителей о рисках мошенничества — злоумышленники могут размещать поддельные QR‑коды.

В рамках пилотного проекта на контейнерных площадках Самары в ближайшее время разместят официальные QR‑коды. С их помощью граждане смогут через чат‑бот оперативно сообщать о выявленных нарушениях, таких как не вывезенный мусор или неудовлетворительное состояние площадок.

Если вы обнаружили подозрительный QR‑код или столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите на горячую линию ГЖИ: 8‑846‑200‑02‑98.