В Самаре изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов

С 1 апреля 2026 г. в Самаре стартует второй этап капитального ремонта трамвайных путей на ул. Ново‑Садовой. Из‑за этого временно скорректируют движение трамваев маршрутов № 5, № 20, № 20к, № 22 и № 24.
Работы затронут два участка:
от улицы Ново‑Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ "Апельсин";
от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло.
Всего обновят около 5 км полотна: заменят верхнее строение пути, рельсошпальную решетку, щебеночное основание, а также обустроят ливнево‑дренажную систему. Завершить ремонт планируют до конца октября 2026 года.
На время ремонтных работ движение трамваев будет организовано в объезд следующим образом:
— трамвайный маршрут № 5 — ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, Постников овраг (в прямом направлении); Постников овраг, ул. Ново–Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в обратном направлении);
— трамвайный маршрут № 20 — ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);
— трамвайный маршрут № 20к — ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);
— трамвайный маршрут № 22 — 15-й микрорайон, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, 15-й микрорайон (в обратном направлении);
— трамвайный маршрут № 24 — ул. Земеца — остановочный пункт "Костромской переулок", ул. Победы, ул. Советская, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в прямом направлении); ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Советская, ул. Победы, ул. Земеца — остановочный пункт "Костромской переулок" (в обратном направлении).
Подробнее о временных изменениях можно узнать на сайте администрации города Самары.
Чтобы снизить неудобства, для пассажиров запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать вдоль закрытых участков трамвайных путей.
Точка отправления при движении "в центр" остановка "Улица Аминева". Также можно сесть на остановке "Улица Солнечная" и на всех последующих.
Конечная остановка — "Постников овраг".
При движении "из центра" автобусы следуют до ул. Аминева.
Разворот происходит в районе улицы Николая Панова.
Оплатить проезд нужно будет только при пересадке на другие маршруты регулярных перевозок (автобусы и трамваи).