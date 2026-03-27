В Самаре изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов

С 1 апреля 2026 г. в Самаре стартует второй этап капитального ремонта трамвайных путей на ул. Ново‑Садовой. Из‑за этого временно скорректируют движение трамваев маршрутов № 5, № 20, № 20к, № 22 и № 24.

Работы затронут два участка:

от улицы Ново‑Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ "Апельсин";

от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло.

Всего обновят около 5 км полотна: заменят верхнее строение пути, рельсошпальную решетку, щебеночное основание, а также обустроят ливнево‑дренажную систему. Завершить ремонт планируют до конца октября 2026 года.

На время ремонтных работ движение трамваев будет организовано в объезд следующим образом:



— трамвайный маршрут № 5 — ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, Постников овраг (в прямом направлении); Постников овраг, ул. Ново–Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в обратном направлении);



— трамвайный маршрут № 20 — ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);



— трамвайный маршрут № 20к — ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);



— трамвайный маршрут № 22 — 15-й микрорайон, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, 15-й микрорайон (в обратном направлении);



— трамвайный маршрут № 24 — ул. Земеца — остановочный пункт "Костромской переулок", ул. Победы, ул. Советская, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в прямом направлении); ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Советская, ул. Победы, ул. Земеца — остановочный пункт "Костромской переулок" (в обратном направлении).

Подробнее о временных изменениях можно узнать на сайте администрации города Самары.