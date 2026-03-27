Иван Носков: "Для нынешнего поколения школьников очень важно иметь своих героев — настоящих, не нарисованных" Обкатка новых трамваев "Львёнок" стартует в апреле В Самаре набирают волонтёров для голосования по вопросам благоустройства Более 70 поливомоечных машин и пылесосов задействуют в генеральной уборке Самары в 2026 году Иван Носков: "Невозможно удержать талантливую молодежь, если не предоставить ей возможности для развития творческих, гуманитарных, спортивных талантов"

Иван Носков: "Для нынешнего поколения школьников очень важно иметь своих героев — настоящих, не нарисованных"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре, в театре "Художественный", прошел специальный показ киноленты "Малыш". Это военная драма режиссера Андрея Симонова, снявшего первый в стране художественный фильм на тему СВО — "20/22". Вместе со школьниками и ветеранами специальной военной операции фильм посмотрели глава города Самары Иван Носков и заместитель главы города, участник программы "Время героев", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и двух орденов Мужества Сергей Карасев.

"Люди среднего и старшего поколения когда-то росли на фильмах о Великой Отечественной войне. Навскидку могу вспомнить не меньше десяти фильмов, которые когда-то стали лучшими уроками истории. У нас были свои герои и свои враги. Уверен, что для нынешнего поколения школьников тоже очень важно иметь своих героев — настоящих, не нарисованных, без всяких сверхспособностей. Таких же обычных мальчишек и девчонок, которые могут учиться в параллельном классе, жить в соседнем доме. Эти герои сейчас защищают нашу страну и всех нас в зоне специальной военной операции. Обычные парни, мужчины, которые любят свою Родину, родителей. Возможно, в "Малыше" кто-то даже увидит себя, настоящего или будущего. Ни в коем случае не желаю таких подвигов, пусть ваша жизнь будет мирной. Но знать, понимать и чувствовать свою сопричастность с обыкновенными героями нашего времени вы должны. Смотрите, сопереживайте, это хорошее кино о реальной жизни", — обратился глава города Самары Иван Носков к юным зрителям.

Военная драма "Малыш" рассказывает о молодом парне из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение идти добровольцем на фронт, чтобы спасти свою мать из осаждённого Мариуполя. Главному герою предстоит пройти непростой путь и стать настоящим бойцом. Его сыграл молодой актер Глеб Калюжный, который сразу после съёмок ушёл служить в ряды российской армии.

Как рассказал перед началом показа преподаватель Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Леонид Ваксин, прототипом главного героя стал один из самых молодых военнослужащих из ДНР Павел Черток. В 18 лет он ушёл на фронт и получил позывной "Малыш", в составе мотострелкового батальона участвовал в десятках штурмов и зачисток, был трижды ранен. Он же стал одним из авторов сценария и сыграл второстепенную роль в картине. После показа школьники и педагоги могли принять участие в обсуждении фильма.

Съёмки "Малыша" проходили в Донецке, Мариуполе и в Крыму. Картина создана кинокомпанией BBG при поддержке Первого канала, Фонда кино и контент-студии "Юг.Кино".

Отметим, что фильм "Малыш" доступен для просмотра (в том числе и по Пушкинской карте) в кинотеатрах Самары — Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой, New Cinema, "Киномакс-Самара", Мягкий кинотеатр в ТЦ "Гудок" и "Космопорт", "Пять звезд — Самара", "Самара", "Синема 5 Эль Рио", "Синема Парк Хаус", "Алмаз Синема Амбар" и "Точка Синема". Приобрести билеты можно в кассах и на официальных сайтах.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

